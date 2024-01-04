https://sputniknews.com.tr/20240104/danimarkaya-ukraynali-pilotlarin-egitimi-icin-2-f-16-konuslandirilacak-1079334176.html
Danimarka'ya Ukraynalı pilotların eğitimi için 2 F-16 konuşlandırılacak
Danimarka'ya Ukraynalı pilotların eğitimi için 2 F-16 konuşlandırılacak
Gelecek Mart ayında Belçika ordusuna ait 2 adet F-16 savaş uçağının Ukraynalı pilotlara eğitim vermek amacıyla Danimarka'ya konuşlandırılacağı öğrenildi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T18:19+0300
2024-01-04T18:19+0300
2024-01-04T18:23+0300
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Belçika’da yayın yapan RTBF televizyonunun Savunma Bakanlığı’na atıfla aktardığı habere göre, Belçika Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 savaş uçağı, Ukraynalı pilotlara eğitim vermek üzere Mart ayından Eylül ayına kadar Danimarka'daki bir hava üssünde konuşlandırılacak.“Belçika’ya ait 2 adet F-16B (uçağı), Mart’tan Eylül’e kadar oraya (Danimarka’nın Skrydstrup Hava Üssü'ne) konuşlandırılacak. Sadece Ukraynalı pilotlar değil, aynı zamanda teknik personel ve görev planlayıcıları da eğitim görecek” ifadelerine yer verilen haberde ayrıca 2 kişilik 2 savaş uçağının yanı sıra Danimarka’daki hava üssüne yaklaşık 50 askeri personel de göndereceği kaydedildi.Belçika daha önce Ukraynalı pilotları F-16'larda çalışmak üzere eğitmeye hazır olduğunu doğrulamış, ancak uçakların ‘Baltık ülkelerinde NATO'nun ve Belçika’nın hava sahasını korumak için aktif olarak kullanılmakta olduğu’ gerekçesi ile hava araçlarının tedarikini dışlamıştı.Norveç Savunma Bakanlığı, dünkü açıklamasında Ukrayna askerlerine eğitim vermek üzere 2 adet F-16 savaş uçağının ve 10’a yakın eğitmenin Danimarka'ya göndereceğini duyurmuştu. Açıklamaya göre eğitim, ‘Danimarka liderliğindeki çok uluslu işbirliği’ çerçevesinde’ Skrydstrup Hava Üssü'nde verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230906/belcika-enerji-bakani-van-der-straeten-rus-gazina-yaptirim-uygulanmasi-pek-olasi-degil-1075249164.html
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belçika, danimarka, norveç, f-16, ukrayna, ukrayna ordusu
belçika, danimarka, norveç, f-16, ukrayna, ukrayna ordusu
Danimarka'ya Ukraynalı pilotların eğitimi için 2 F-16 konuşlandırılacak
18:19 04.01.2024 (güncellendi: 18:23 04.01.2024)
Gelecek Mart ayında Belçika ordusuna ait 2 adet F-16 savaş uçağının Ukraynalı pilotlara eğitim vermek amacıyla Danimarka'ya konuşlandırılacağı öğrenildi.
Belçika’da yayın yapan RTBF televizyonunun Savunma Bakanlığı’na atıfla aktardığı habere göre, Belçika Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 savaş uçağı, Ukraynalı pilotlara eğitim vermek üzere Mart ayından Eylül ayına kadar Danimarka'daki bir hava üssünde konuşlandırılacak.
“Belçika’ya ait 2 adet F-16B (uçağı), Mart’tan Eylül’e kadar oraya (Danimarka’nın Skrydstrup Hava Üssü'ne) konuşlandırılacak. Sadece Ukraynalı pilotlar değil, aynı zamanda teknik personel ve görev planlayıcıları da eğitim görecek” ifadelerine yer verilen haberde ayrıca 2 kişilik 2 savaş uçağının yanı sıra Danimarka’daki hava üssüne yaklaşık 50 askeri personel de göndereceği kaydedildi.
Belçika daha önce Ukraynalı pilotları F-16'larda çalışmak üzere eğitmeye hazır olduğunu doğrulamış, ancak uçakların ‘Baltık ülkelerinde NATO'nun ve Belçika’nın hava sahasını korumak için aktif olarak kullanılmakta olduğu’ gerekçesi ile hava araçlarının tedarikini dışlamıştı.
Norveç Savunma Bakanlığı, dünkü açıklamasında Ukrayna askerlerine eğitim vermek üzere 2 adet F-16 savaş uçağının ve 10’a yakın eğitmenin Danimarka'ya göndereceğini duyurmuştu. Açıklamaya göre eğitim, ‘Danimarka liderliğindeki çok uluslu işbirliği’ çerçevesinde’ Skrydstrup Hava Üssü'nde verilecek.