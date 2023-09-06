https://sputniknews.com.tr/20230906/belcika-enerji-bakani-van-der-straeten-rus-gazina-yaptirim-uygulanmasi-pek-olasi-degil-1075249164.html

Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil

Belçika Enerji Bakanı Van der Straeten: Rus gazına yaptırım uygulanması pek olası değil

Belçika Enerji Bakanı Van der Straten, Avrupa Birliği'nin (AB) dört yıl içinde Rus gazından vazgeçmesi gerektiğini, ancak gaz yaptırımlarının tüm Avrupa... 06.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-06T18:56+0300

2023-09-06T18:56+0300

2023-09-06T18:56+0300

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Belçika Enerji Bakanı Tienne van der Straten, The Financial Times'a verdiği röportajda, Belçika'nın Rus gazına yaptırım uygulanmasını desteklediğini ancak tüm AB üyesi ülkelerin bu konuda ortak bir tutum sergilemesinin pek olası olmadığını söyledi.Bakan, “Yapabileceğimiz en etkili şey, fosil yakıtlardan tamamen vazgeçmek ve enerjiyi kendimizin kontrol edebildiğinden emin olmaktır” dedi.AB’nin 2027 yılına kadar Rus yakıtını terketmesinin ‘kesinlikle gerekli’ olduğunu, bunun Moskova'nın elinde ‘rehine’ haline gelmemesini sağlayacağını vurgulayan Van der Straeten, Rus gazının Belçika da dahil olmak üzere AB ülkelerine hala ulaştırılması durumundan memnun olmadığını kaydetti.Van der Straeten ayrıca, Rus gazının yalnızca yüzde 2.8'inin Belçikalı tüketicilere ulaştığını, geri kalanının transit olarak Almanya, Hollanda ve diğer ülkelere gittiğini ifade etti.

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belçika, enerji, rus, doğalgaz, avrupa