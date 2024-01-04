https://sputniknews.com.tr/20240104/bm-guvenlik-konseyi-irandaki-saldiriyi-siddetle-kinadi-1079337049.html

BM Güvenlik Konseyi, İran'daki saldırıyı şiddetle kınadı

BM Güvenlik Konseyi, İran'daki saldırıyı şiddetle kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İran’ın Kirman şehrinde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınayarak saldırıyı organize ve finanse edenler ile... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T20:57+0300

2024-01-04T20:57+0300

2024-01-04T20:57+0300

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.BMGK’nın basın açıklamasında, “Güvenlik Konseyi üyeleri, 3 Ocak 2024’te Kirman şehrinde gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı” ifadesine yer verildi.Konsey üyeleri, terörün her biçimi ve tezahürüyle, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden biri olduğunu bir kez daha teyit etti. Açıklamada, “Güvenlik Konseyi üyeleri, bu terör eyleminin faillerinin, organizatörlerinin ve sponsorlarının adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Tüm ülkelere, uluslararası hukuk ve ilgili BMGK kararları kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca, İran Hükümeti ve diğer ilgili makamlarla aktif işbirliği yapma çağrısında bulundular” dendi. BMGK, her türlü terör eyleminin suç teşkil ettiğini ve hiçbir gerekçesinin bulunmadığının altını çizdi.İran'daki saldırılarKirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.Saldırıyı IŞİD üstlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/iran-kirmandaki-patlamanin-intihar-saldirisi-oldugunu-acikladi-1079333836.html

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