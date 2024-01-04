https://sputniknews.com.tr/20240104/bm-genel-sekreteri-guterres-rusya-ve-ukraynanin-esir-takasina-devam-etmesini-umuyor-1079339144.html
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna’nın esir takasına devam etmesini umuyor
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna’nın esir takasına devam etmesini umuyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasını memnuniyetle karşıladığı ve bu yöndeki... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T23:28+0300
2024-01-04T23:28+0300
2024-01-04T23:28+0300
ukrayna krizi
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bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
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BM Sözcüsü Stephanie Tremblay, bugünkü basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya arasında, 230 Ukraynalının 248 Rus esiri karşılığında takasını memnuniyetle karşıladı” ifadesini kullandı.Guterres’in, her iki tarafın ve bu olumlu gelişmelere yardımcı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) çabalarını memnuniyetle karşıladığını bildiren Tremblay, “BM Genel Sekreteri, bu önemli adımı yeni esir takaslarının ve gerilimi azaltma çabalarının takip edeceğini umuyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/rus-ordusu-karadenizde-ukrayna-ihasini-vurdu-1079338432.html
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guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, rusya, ukrayna krizi, ukrayna
guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, rusya, ukrayna krizi, ukrayna
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna’nın esir takasına devam etmesini umuyor
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasını memnuniyetle karşıladığı ve bu yöndeki çabaların devam etmesini umduğu belirtildi.
BM Sözcüsü Stephanie Tremblay, bugünkü basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya arasında, 230 Ukraynalının 248 Rus esiri karşılığında takasını memnuniyetle karşıladı” ifadesini kullandı.
Guterres’in, her iki tarafın ve bu olumlu gelişmelere yardımcı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) çabalarını memnuniyetle karşıladığını bildiren Tremblay, “BM Genel Sekreteri, bu önemli adımı yeni esir takaslarının ve gerilimi azaltma çabalarının takip edeceğini umuyor” dedi.