https://sputniknews.com.tr/20240104/bm-genel-sekreteri-guterres-rusya-ve-ukraynanin-esir-takasina-devam-etmesini-umuyor-1079339144.html

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna’nın esir takasına devam etmesini umuyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna’nın esir takasına devam etmesini umuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasını memnuniyetle karşıladığı ve bu yöndeki... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T23:28+0300

2024-01-04T23:28+0300

2024-01-04T23:28+0300

ukrayna krizi

guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

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BM Sözcüsü Stephanie Tremblay, bugünkü basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri, Ukrayna ve Rusya arasında, 230 Ukraynalının 248 Rus esiri karşılığında takasını memnuniyetle karşıladı” ifadesini kullandı.Guterres’in, her iki tarafın ve bu olumlu gelişmelere yardımcı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) çabalarını memnuniyetle karşıladığını bildiren Tremblay, “BM Genel Sekreteri, bu önemli adımı yeni esir takaslarının ve gerilimi azaltma çabalarının takip edeceğini umuyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/rus-ordusu-karadenizde-ukrayna-ihasini-vurdu-1079338432.html

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