https://sputniknews.com.tr/20240104/beyaz-saray-ukraynayi-desteklemek-icin-fonumuz-kalmadi-1079325191.html

Beyaz Saray: Ukrayna'yı desteklemek için fonumuz kalmadı

Beyaz Saray: Ukrayna'yı desteklemek için fonumuz kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby ABD'nin Ukrayna için artık verecek bütçesi kalmadığını bunun için Kongre onayı... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T14:22+0300

2024-01-04T14:22+0300

2024-01-04T14:22+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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beyaz saray

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby düzenlediği brifingde, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için daha fazla fonu olmadığını söyledi.Kirby, "Başkan, telafi etmek için fonumuz olan son paketi imzaladı ve hepsi bu kadar. Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edebilmemiz için onaya ihtiyacımız var" dedi.Kirby, Başkan Joe Biden tarafından 27 Aralık'ta imzalanan son yardım paketinin henüz Ukrayna'ya tam olarak teslim edilmediğini de kaydederek bunun 'haftalar' alabileceğini söyledi.Aralık ayı sonunda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 2023 yılında Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık nihai bir askeri yardım paketinin teslim edileceğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240104/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-b-planimiz-yok-tek-guvencemiz-bati-yardimi-1079321290.html

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