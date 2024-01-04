https://sputniknews.com.tr/20240104/beyaz-saray-ukraynayi-desteklemek-icin-fonumuz-kalmadi-1079325191.html
Beyaz Saray: Ukrayna'yı desteklemek için fonumuz kalmadı
Beyaz Saray: Ukrayna'yı desteklemek için fonumuz kalmadı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby ABD'nin Ukrayna için artık verecek bütçesi kalmadığını bunun için Kongre onayı... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T14:22+0300
2024-01-04T14:22+0300
2024-01-04T14:22+0300
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby düzenlediği brifingde, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için daha fazla fonu olmadığını söyledi.Kirby, "Başkan, telafi etmek için fonumuz olan son paketi imzaladı ve hepsi bu kadar. Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edebilmemiz için onaya ihtiyacımız var" dedi.Kirby, Başkan Joe Biden tarafından 27 Aralık'ta imzalanan son yardım paketinin henüz Ukrayna'ya tam olarak teslim edilmediğini de kaydederek bunun 'haftalar' alabileceğini söyledi.Aralık ayı sonunda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 2023 yılında Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık nihai bir askeri yardım paketinin teslim edileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/ukrayna-disisleri-bakanindan-itiraf-b-planimiz-yok-tek-guvencemiz-bati-yardimi-1079321290.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, john kirby, beyaz saray, fon, kongre
ukrayna, ukrayna ordusu, john kirby, beyaz saray, fon, kongre
Beyaz Saray: Ukrayna'yı desteklemek için fonumuz kalmadı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby ABD'nin Ukrayna için artık verecek bütçesi kalmadığını bunun için Kongre onayı gerektiğini dile getirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby düzenlediği brifingde, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için daha fazla fonu olmadığını söyledi.
Kirby, "Başkan, telafi etmek için fonumuz olan son paketi imzaladı ve hepsi bu kadar. Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edebilmemiz için onaya ihtiyacımız var" dedi.
Kirby, Başkan Joe Biden tarafından 27 Aralık'ta imzalanan son yardım paketinin henüz Ukrayna'ya tam olarak teslim edilmediğini de kaydederek bunun 'haftalar' alabileceğini söyledi.
Aralık ayı sonunda ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, 2023 yılında Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık nihai bir askeri yardım paketinin teslim edileceğini açıklamıştı.