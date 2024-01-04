https://sputniknews.com.tr/20240104/akaryakita-dev-zam-hem-benzine-hem-motorine-hem-de-lpgye-geldi-1079311888.html
Akaryakıta dev zam: Hem benzine hem motorine hem de LPG'ye geldi
Akaryakıta dev zam: Hem benzine hem motorine hem de LPG'ye geldi
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla akaryakıt ve içkiye gelecek özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı da... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T07:21+0300
2024-01-04T07:21+0300
2024-01-04T07:28+0300
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ekonomi
brent petrolün varil fiyatı
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ÖTV zammı yapıldı mı sorularına yanıt aramaya devam eden milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini merak ediyordu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık ÜFE oranı da belli oldu. Böylelikle akaryakıt fiyatlarına da otomatik olarak zam gelmiş oldu. Peki Benzin, Motorin, LPG'ye ne kadar zam geldi, ÖTV artışı yüzde kaç oldu?Temmuz ayında yapılan yasal değişiklikle akaryakıt ürünlerinin altı ayda bir enflasyon oranında güncellenmesi sistemi getirildi. İlk uygulama da dün devreye girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı da yaptığı duyuru ile son altı ayda meydana gelen değişim oranının TÜİK tarafından yüzde 25.61 oranında hesaplandığını, buna göre ÖTV tutarlarının yeniden belirlendiğini kaydetti. ÖTV I sayılı listeye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7.52 liradan 9.45 liraya, motorinde 7.05 olan ÖTV tutarı 8.86 liraya, LPG’de 5.77 olan tutar 7.25 liraya, doğalgazdaki tutar ise 0.0747 liradan 0.0938 liraya yükseldi.Akaryakıt kaç TL oldu?ÖTV artışıyla birlikte benzinde 2.31 lira, motorinde 2.17 lira, LPG’de ise 1 liralık fiyat artışı geldi. Ankara’da benzin 37.47 liraya, motorin 39.65 liraya çıktı. İstanbul’da benzin 36.79 lira, motorin ise 39.36 lira oldu. İzmir’de benzin 37.65, motorin 40.27 lira oldu. İstanbul’da benzinli 50 litrelik hacme sahip bir otomobilin deposu 1.839 liraya, Ankara’da 1.873 liraya, İzmir’de 1.882 liraya dolabilecek. İstanbul’da motorin kullanılan bir otomobilin deposunu doldurmak için ise 1.968 lira, Ankara’da 1.982 liraya, İzmir’de ise 2 bin 13 liraya doldurulabilecek.Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, bir önceki yıl 139 dolar seviyesini aşarken, geçen yıl devam eden küresel petrol arzı endişelerine rağmen ekonomik resesyon beklentilerinin yol açtığı talep belirsizliğinin daha ağır basmasıyla yıl boyunca 100 doların altında seyretmiş ve peş peşe indirimlerin yapılmasına neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-iddia-ikinci-ek-mtv-mi-geliyor--1079270913.html
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Akaryakıta dev zam: Hem benzine hem motorine hem de LPG'ye geldi
07:21 04.01.2024 (güncellendi: 07:28 04.01.2024)
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla akaryakıt ve içkiye gelecek özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı da netleşti. Alkollü içki ve akaryakıtta ÖTV tutarı yüzde 25.61 oranında artırıldı. Benzin grubunda 2.31 lira, motorinde ise 2.17 liralık bir zam oldu.
ÖTV zammı yapıldı mı sorularına yanıt aramaya devam eden milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini merak ediyordu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık ÜFE oranı da belli oldu. Böylelikle akaryakıt fiyatlarına da otomatik olarak zam gelmiş oldu. Peki Benzin, Motorin, LPG'ye ne kadar zam geldi, ÖTV artışı yüzde kaç oldu?
Temmuz ayında yapılan yasal değişiklikle akaryakıt ürünlerinin altı ayda bir enflasyon oranında güncellenmesi sistemi getirildi. İlk uygulama da dün devreye girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı da yaptığı duyuru ile son altı ayda meydana gelen değişim oranının TÜİK tarafından yüzde 25.61 oranında hesaplandığını, buna göre ÖTV tutarlarının yeniden belirlendiğini kaydetti. ÖTV I sayılı listeye göre kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7.52 liradan 9.45 liraya, motorinde 7.05 olan ÖTV tutarı 8.86 liraya, LPG’de 5.77 olan tutar 7.25 liraya, doğalgazdaki tutar ise 0.0747 liradan 0.0938 liraya yükseldi.
ÖTV artışıyla birlikte benzinde 2.31 lira, motorinde 2.17 lira, LPG’de ise 1 liralık fiyat artışı geldi. Ankara’da benzin 37.47 liraya, motorin 39.65 liraya çıktı. İstanbul’da benzin 36.79 lira, motorin ise 39.36 lira oldu. İzmir’de benzin 37.65, motorin 40.27 lira oldu. İstanbul’da benzinli 50 litrelik hacme sahip bir otomobilin deposu 1.839 liraya, Ankara’da 1.873 liraya, İzmir’de 1.882 liraya dolabilecek. İstanbul’da motorin kullanılan bir otomobilin deposunu doldurmak için ise 1.968 lira, Ankara’da 1.982 liraya, İzmir’de ise 2 bin 13 liraya doldurulabilecek.
Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent petrolün varil fiyatı, bir önceki yıl 139 dolar seviyesini aşarken, geçen yıl devam eden küresel petrol arzı endişelerine rağmen ekonomik resesyon beklentilerinin yol açtığı talep belirsizliğinin daha ağır basmasıyla yıl boyunca 100 doların altında seyretmiş ve peş peşe indirimlerin yapılmasına neden olmuştu.