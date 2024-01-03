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Araç sahibini ilgilendiren iddia: İkinci ek MTV mi geliyor?
Araç sahibini ilgilendiren iddia: İkinci ek MTV mi geliyor?
Geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 4 kez ödenmişti. EK MTV’den 27 milyarlık gelir elde edilirken bu yıl için de yeni zam oranları belli oldu. MTV 2024... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T07:12+0300
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ekonomi
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motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
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Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında en çok gündeme getirilen konuların başında yer almıştı.Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında en çok gündeme getirilen konuların başında yer almıştı.İkinci ek MTV mi geliyor?Yeni yıl yeni zamlar ile gelirken Sözcü TV ekranlarında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ebru Baki ile Para Politika programında canlı yayına katılan Gazeteci Deniz Zeyrek “Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Kesinlikle, iddiaya girebilirim ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alacaklar bizden. Yapacaklar başka çaresi yok” ifadelerini kullandı.Sunucu Ebru Baki ise, “Bütün gelen konuklarım aynı şeyi söylüyor” diyerek Zeyrek’in sözlerine yanıt verdi.2024 MTV zammı yüzde 58'den fazla Diğer yandan bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58.46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160 bin 285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3.5 olarak uygulanacak.Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-iddia-ikinci-ek-mtv-mi-geliyor--1079270913.html
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Araç sahibini ilgilendiren iddia: İkinci ek MTV mi geliyor?

07:12 03.01.2024 (güncellendi: 08:13 03.01.2024)
© AAOtomotiv, otomobil
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AA
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Geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 4 kez ödenmişti. EK MTV’den 27 milyarlık gelir elde edilirken bu yıl için de yeni zam oranları belli oldu. MTV 2024 yılı için yüzde 58,46 arttı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV kararı sonrası gazeteci Deniz Zeyrek tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İkinci bir ek MTV mi geliyor?
Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında en çok gündeme getirilen konuların başında yer almıştı.
Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında en çok gündeme getirilen konuların başında yer almıştı.

İkinci ek MTV mi geliyor?

Yeni yıl yeni zamlar ile gelirken Sözcü TV ekranlarında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ebru Baki ile Para Politika programında canlı yayına katılan Gazeteci Deniz Zeyrek “Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Kesinlikle, iddiaya girebilirim ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alacaklar bizden. Yapacaklar başka çaresi yok” ifadelerini kullandı.
Sunucu Ebru Baki ise, “Bütün gelen konuklarım aynı şeyi söylüyor” diyerek Zeyrek’in sözlerine yanıt verdi.

2024 MTV zammı yüzde 58'den fazla

Diğer yandan bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58.46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160 bin 285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3.5 olarak uygulanacak.

Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 3359 TL
4-6 yaş - 2343 TL
7-11 yaş - 1308 TL
12-15 yaş - 987 TL
16 yaş ve üstü - 347 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 3692 TL
4-6 yaş - 2576 TL
7-11 yaş - 1437 TL
12-15 yaş - 1088 TL
16 yaş ve üstü - 383 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 3692 TL
4-6 yaş - 2576 TL
7-11 yaş - 1437 TL
12-15 yaş - 1088 TL
16 yaş ve üstü - 383 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 3692 TL
4-6 yaş - 2576 TL
7-11 yaş - 1437 TL
12-15 yaş - 1088 TL
16 yaş ve üstü - 383 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 6439 TL
4-6 yaş - 4828 TL
7-11 yaş - 2801 TL
12-15 yaş - 1972 TL
16 yaş ve üstü - 754 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 7026 TL
4-6 yaş - 5265 TL
7-11 yaş - 3050 TL
12-15 yaş - 2153 TL
16 yaş ve üstü - 823 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 11.374 TL
4-6 yaş - 8894 TL
7-11 yaş - 5227 TL
12-15 yaş - 3189 TL
16 yaş ve üstü - 1235 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 12413 TL
4-6 yaş - 9697 TL
7-11 yaş - 5710 TL
12-15 yaş - 3484 TL
16 yaş ve üstü - 1348 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 17920 TL
4-6 yaş - 13800 TL
7-11 yaş - 8111 TL
12-15 yaş - 4828 TL
16 yaş ve üstü - 1898 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 19553 TL
4-6 yaş - 15061 TL
7-11 yaş - 8848 TL
12-15 yaş - 5265 TL
16 yaş ve üstü - 2072 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 26.885 TL
4-6 yaş - 19.517 TL
7-11 yaş - 12193 TL
12-15 yaş - 7282 TL
16 yaş ve üstü - 2880 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 29.332 TL
4-6 yaş - 21.290 TL
7-11 yaş - 13299 TL
12-15 yaş - 7948 TL
16 yaş ve üstü - 3142 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 37.485 TL
4-6 yaş - 32.615 TL
7-11 yaş - 20.373TL
12-15 yaş - 10.957 TL
16 yaş ve üstü - 4.016 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 40.898 TL
4-6 yaş - 35.575 TL
7-11 yaş - 22.227TL
12-15 yaş - 11.955 TL
16 yaş ve üstü - 4.383 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 57.093 TL
4-6 yaş - 51.374 TL
7-11 yaş - 30.944 TL
12-15 yaş - 15.446 TL
16 yaş ve üstü - 5.657 TL
Otomotiv, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
EKONOMİ
Araç sahibini ilgilendiren iddia: İkinci ek MTV mi geliyor?
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