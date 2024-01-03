https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-iddia-ikinci-ek-mtv-mi-geliyor--1079270913.html

Araç sahibini ilgilendiren iddia: İkinci ek MTV mi geliyor?

Araç sahibini ilgilendiren iddia: İkinci ek MTV mi geliyor?

Geçen yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 4 kez ödenmişti. EK MTV’den 27 milyarlık gelir elde edilirken bu yıl için de yeni zam oranları belli oldu. MTV 2024... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T07:12+0300

2024-01-03T07:12+0300

2024-01-03T08:13+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

vergi

vergi borcu

araç

otomotiv

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Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında en çok gündeme getirilen konuların başında yer almıştı.Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında en çok gündeme getirilen konuların başında yer almıştı.İkinci ek MTV mi geliyor?Yeni yıl yeni zamlar ile gelirken Sözcü TV ekranlarında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ebru Baki ile Para Politika programında canlı yayına katılan Gazeteci Deniz Zeyrek “Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Kesinlikle, iddiaya girebilirim ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alacaklar bizden. Yapacaklar başka çaresi yok” ifadelerini kullandı.Sunucu Ebru Baki ise, “Bütün gelen konuklarım aynı şeyi söylüyor” diyerek Zeyrek’in sözlerine yanıt verdi.2024 MTV zammı yüzde 58'den fazla Diğer yandan bu yıl içinse zamlı 2024 MTV ücretleri belli oldu. Yüzde 58.46 ile Yeniden Değerleme Oranı kadar artan MTV ödemesi en düşük 347, en yüksek 160 bin 285 TL’ye yükseldi. MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3.5 olarak uygulanacak.Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-iddia-ikinci-ek-mtv-mi-geliyor--1079270913.html

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