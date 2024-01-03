https://sputniknews.com.tr/20240103/arac-muayene-ucretleri-belli-oldu-2024-listesi-yayinlandi-iki-yilda-yuzde-260-zam-1079274812.html

Araç muayene ücretleri belli oldu, 2024 listesi yayınlandı: İki yılda yüzde 260 zam

Araç muayene ücretleri belli oldu, 2024 listesi yayınlandı: İki yılda yüzde 260 zam

Araç sahibi ve sürücüler 2024 yılına peş peşe gelen zam haberleriyle girdi. Trafik cezalarından sonra 2024 araç muayene ücretlerine de zam geldi. Binek... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T09:10+0300

2024-01-03T09:10+0300

2024-01-03T09:27+0300

ekonomi

araç muayene

otomobil

ikinci el otomobil

egzoz

egzoz muayenesi

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Akaryakat, MTV'si, sigortası, kaskosu, cezası derken araç sahipleri yeni yıla da düşünceli girdi. Binek otomobillerin iki yılda bir, ticari araçların ise her yıl yaptırmak zorunda olduğu araç muayene ücretleri yüzde 58 zamlandı. Yeni yılda egzoz muayenesiyle birlikte 2024 ücreti 2 bin TL'yi aştı. İki yılda gelen yüzde 260'lık zam oranı ise dikkat çekti.Hürriyet'te yer alan habere göre, asgari ücretlisi, özel sektörde çalışanı, memuru ve emeklisi bir yandan 2024 zamlı maaşlarını bu ay almak için geri sayıma geçerken diğer yandan da yeni yılda önlerine gelecek zamları merak ediyor.İşte 2024'ün en düşük araç muayene listesi:

https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-iddia-ikinci-ek-mtv-mi-geliyor--1079270913.html

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araç muayene, otomobil, ikinci el otomobil, egzoz, egzoz muayenesi