https://sputniknews.com.tr/20240103/arac-muayene-ucretleri-belli-oldu-2024-listesi-yayinlandi-iki-yilda-yuzde-260-zam-1079274812.html
Araç muayene ücretleri belli oldu, 2024 listesi yayınlandı: İki yılda yüzde 260 zam
Araç muayene ücretleri belli oldu, 2024 listesi yayınlandı: İki yılda yüzde 260 zam
Araç sahibi ve sürücüler 2024 yılına peş peşe gelen zam haberleriyle girdi. Trafik cezalarından sonra 2024 araç muayene ücretlerine de zam geldi. Binek... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T09:10+0300
2024-01-03T09:10+0300
2024-01-03T09:27+0300
ekonomi
araç muayene
otomobil
ikinci el otomobil
egzoz
egzoz muayenesi
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Akaryakat, MTV'si, sigortası, kaskosu, cezası derken araç sahipleri yeni yıla da düşünceli girdi. Binek otomobillerin iki yılda bir, ticari araçların ise her yıl yaptırmak zorunda olduğu araç muayene ücretleri yüzde 58 zamlandı. Yeni yılda egzoz muayenesiyle birlikte 2024 ücreti 2 bin TL'yi aştı. İki yılda gelen yüzde 260'lık zam oranı ise dikkat çekti.Hürriyet'te yer alan habere göre, asgari ücretlisi, özel sektörde çalışanı, memuru ve emeklisi bir yandan 2024 zamlı maaşlarını bu ay almak için geri sayıma geçerken diğer yandan da yeni yılda önlerine gelecek zamları merak ediyor.İşte 2024'ün en düşük araç muayene listesi:
https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-iddia-ikinci-ek-mtv-mi-geliyor--1079270913.html
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araç muayene, otomobil, ikinci el otomobil, egzoz, egzoz muayenesi
araç muayene, otomobil, ikinci el otomobil, egzoz, egzoz muayenesi
Araç muayene ücretleri belli oldu, 2024 listesi yayınlandı: İki yılda yüzde 260 zam
09:10 03.01.2024 (güncellendi: 09:27 03.01.2024)
Araç sahibi ve sürücüler 2024 yılına peş peşe gelen zam haberleriyle girdi. Trafik cezalarından sonra 2024 araç muayene ücretlerine de zam geldi. Binek otomobillerin iki yılda bir, ticari araçların ise her yıl yaptırmak zorunda olduğu araç muayene ücretleri ve egzoz muayenesi zamlandı. Peki araç muayene ücreti ne kadar?
Akaryakat, MTV'si, sigortası, kaskosu, cezası derken araç sahipleri yeni yıla da düşünceli girdi.
Binek otomobillerin iki yılda bir, ticari araçların ise her yıl yaptırmak zorunda olduğu araç muayene ücretleri yüzde 58 zamlandı. Yeni yılda egzoz muayenesiyle birlikte 2024 ücreti 2 bin TL'yi aştı. İki yılda gelen yüzde 260'lık zam oranı ise dikkat çekti.
Hürriyet'te yer alan habere göre, asgari ücretlisi, özel sektörde çalışanı, memuru ve emeklisi bir yandan 2024 zamlı maaşlarını bu ay almak için geri sayıma geçerken diğer yandan da yeni yılda önlerine gelecek zamları merak ediyor.
İşte 2024'ün en düşük araç muayene listesi:
Traktör
(Römorklu, Römorksuz), Motosiklet
ve Motorlu Bisiklet
927,60 TL
Otomobil
, Minibüs
, Kamyonet
, Özel Amaçlı Taşıt
, Arazi Taşıtı
, Römork ve Yarı Römork
bin 821,60 TL
Otobüs
, Kamyon
, Çekici
ve Tanker
2 bin 462,40 TL