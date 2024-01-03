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Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı: Türkiye'den görülecek mi?
Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı: Türkiye'den görülecek mi?
Çoban takımyıldızından gelen Quadrantid meteor yağmuru, 4 Ocak 2024'te zirveye ulaşacak ve Türkiye'den de izlenebilecek. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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Quadrantid meteor yağmurunda saatte 120 adet "yıldız kaymasının" görülmesi ve yıldız yağmurunun 3 gece sürmesi bekleniyor.Kuzey Yarımküre'de izlenecek meteor yağmuru kuzeydoğudan akacak ve 23.00`dan sabaha kadar izlenebilecek.Quadrantid`te saatte 110 ila 120 kadar meteor atmosferden geçiyor.Bu, her yıl gökyüzünü süsleyen en yoğun meteor yağmurlarından biri.Quadrantid, sona ermeden önce yalnızca altı saate kadar zirveye ulaşıyor.Bir sonraki gözlem ise 12 ay sonra yapılabiliyor.En iyi Kuzey Yarımküre'de görüntülenen Quadrantidlerin parlak noktası (göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yer) Büyük Kepçe`nin hemen altında, Boötes ve Draco takımyıldızları arasında yer alıyor.Dünya, Güneş Sistemi boyunca ilerleyen bir kaya parçasının geride bıraktığı enkazın içinden geçerken meydana geliyor.Bu kaya parçalarının çoğu kuyruklu yıldızlardır, ancak bazı meteor yağmurları asteroitler tarafından üretiliyor.Türkiye'den görülecek mi?Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurlarını izlemek için ne bir teleskoba ne de başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyuluyor.Quadrantid meteor yağmuru, havanın açık olduğu bölgelerde Türkiye`den de izlenebilecek.Quadrantid nasıl izlenir?Quadrantid en iyi şekilde görmek için mümkün olan en karanlık yere gidin. İyi bir meteor görüntüleme deneyiminin sırrı gökyüzünü mümkün olduğunca geniş bir alana çekmek olduğundan herhangi bir teleskopa veya dürbüne ihtiyacınız yoktur.Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklediğinizden emin olun.
https://sputniknews.com.tr/20231214/karanlik-gokyuzu-geminid-meteor-yagmuruyla-aydinlanacak-1078441948.html
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meteor, meteor, türkiye, dünya, yıldız
meteor, meteor, türkiye, dünya, yıldız

Yılın ilk meteor yağmuru için geri sayım başladı: Türkiye'den görülecek mi?

09:49 03.01.2024
© AAPerseid meteor yağmuru
Perseid meteor yağmuru - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AA
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Çoban takımyıldızından gelen Quadrantid meteor yağmuru, 4 Ocak 2024'te zirveye ulaşacak ve Türkiye'den de izlenebilecek.
Quadrantid meteor yağmurunda saatte 120 adet "yıldız kaymasının" görülmesi ve yıldız yağmurunun 3 gece sürmesi bekleniyor.
Kuzey Yarımküre'de izlenecek meteor yağmuru kuzeydoğudan akacak ve 23.00`dan sabaha kadar izlenebilecek.
Quadrantid`te saatte 110 ila 120 kadar meteor atmosferden geçiyor.
Bu, her yıl gökyüzünü süsleyen en yoğun meteor yağmurlarından biri.
Quadrantid, sona ermeden önce yalnızca altı saate kadar zirveye ulaşıyor.
Bir sonraki gözlem ise 12 ay sonra yapılabiliyor.
En iyi Kuzey Yarımküre'de görüntülenen Quadrantidlerin parlak noktası (göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yer) Büyük Kepçe`nin hemen altında, Boötes ve Draco takımyıldızları arasında yer alıyor.
Dünya, Güneş Sistemi boyunca ilerleyen bir kaya parçasının geride bıraktığı enkazın içinden geçerken meydana geliyor.
Bu kaya parçalarının çoğu kuyruklu yıldızlardır, ancak bazı meteor yağmurları asteroitler tarafından üretiliyor.

Türkiye'den görülecek mi?

Halk arasında yıldız kayması olarak da bilinen meteor yağmurlarını izlemek için ne bir teleskoba ne de başka bir gözlem aracına ihtiyaç duyuluyor.
Quadrantid meteor yağmuru, havanın açık olduğu bölgelerde Türkiye`den de izlenebilecek.

Quadrantid nasıl izlenir?

Quadrantid en iyi şekilde görmek için mümkün olan en karanlık yere gidin. İyi bir meteor görüntüleme deneyiminin sırrı gökyüzünü mümkün olduğunca geniş bir alana çekmek olduğundan herhangi bir teleskopa veya dürbüne ihtiyacınız yoktur.
Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 30 dakika beklediğinizden emin olun.
Geminid meteor yağmuru - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
YAŞAM
Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak
14 Aralık 2023, 01:43
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