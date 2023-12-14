https://sputniknews.com.tr/20231214/karanlik-gokyuzu-geminid-meteor-yagmuruyla-aydinlanacak-1078441948.html

Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, zirve yaparak karanlık gökyüzünü aydınlatacak. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T01:43+0300

2023-12-14T01:43+0300

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yaşam

karanlık

geminid meteor yağmuru

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

meteor

meteor

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ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20171214/geminid-meteor-yagmuru-1031394695.html

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karanlık, geminid meteor yağmuru, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), meteor, meteor