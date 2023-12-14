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Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak
Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak
Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, zirve yaparak karanlık gökyüzünü aydınlatacak. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T01:43+0300
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yaşam
karanlık
geminid meteor yağmuru
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
meteor
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ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20171214/geminid-meteor-yagmuru-1031394695.html
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karanlık, geminid meteor yağmuru, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), meteor, meteor
karanlık, geminid meteor yağmuru, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), meteor, meteor

Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak

01:43 14.12.2023
© AFP 2023 / YE AUNG THUGeminid meteor yağmuru
Geminid meteor yağmuru - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© AFP 2023 / YE AUNG THU
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Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, zirve yaparak karanlık gökyüzünü aydınlatacak.
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.
NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.
Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.
Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.
Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.
Geminid Meteor yağmuru büyüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2017
MULTİMEDYA
Geminid meteor yağmuru büyüledi
14 Aralık 2017, 06:58
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