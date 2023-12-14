https://sputniknews.com.tr/20231214/karanlik-gokyuzu-geminid-meteor-yagmuruyla-aydinlanacak-1078441948.html
Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak
Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak
Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, zirve yaparak karanlık gökyüzünü aydınlatacak. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T01:43+0300
2023-12-14T01:43+0300
2023-12-14T01:43+0300
yaşam
karanlık
geminid meteor yağmuru
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
meteor
meteor
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ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20171214/geminid-meteor-yagmuru-1031394695.html
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karanlık, geminid meteor yağmuru, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), meteor, meteor
karanlık, geminid meteor yağmuru, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), meteor, meteor
Karanlık gökyüzü Geminid meteor yağmuruyla aydınlanacak
Yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru, zirve yaparak karanlık gökyüzünü aydınlatacak.
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti.
NASA, yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmurunun yarın zirveye ulaşacağını aktararak, yağmurun en yoğun olduğu zamanda saatte 60 ila 120 meteor görülebileceğini kaydetti.
Uzmanlar, gökyüzünün açık olduğu ve ışık kirliliğinin bulunmadığı noktalardan meteor yağmurunun izlenebileceğini bildirdi.
Greenwich Gözlemevi de Geminid'in renkleri nedeniyle ayırt edici olduğuna dikkati çekerek, renklerinin beyaz, sarı yeşil, kırmızı ya da mavi olabileceğini ifade etti.
Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyruklu yıldızın, güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.