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Yeniden görülen darbe girişimi davasında karar
Yeniden görülen darbe girişimi davasında karar
Sakarya'da yeniden görülen darbe girişimi davasında karar açıklandı. Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yapılan yargılamada, daha önce 12 yıl altışar... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T19:18+0300
2024-01-03T19:18+0300
türkiye
darbe
askeri darbe
15 temmuz darbe girişimi
darbe teşebbüsü
darbe girişimi
darbe ana davası
sakarya
fetö
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Sakarya'da, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 74'ü tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada, 73 sanık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.Duruşma salonu ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 73 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti."Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 61 sanığa 12 yıl altışar hapis cezası veren heyet, 1 sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.Heyet, 1'i tutuklu 4 sanığın beraatına, hakkında yakalama kararı bulunan 6 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Tutuklu yargılanan 1 sanık beraat kararının ardından tahliye edildi.Tutuksuz yargılanan ve 12 yıl altışar ay hapis cezası alan 4 sanık ise mahkeme salonunda polis ekiplerince gözaltına alındı, 57 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Yeniden yargılamada hükümler değiştiBöylece 135 sanık hakkında ilk davada verilen hükümler, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yapılan yargılamada değişti."Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılan 52 sanık ile beraat eden 21 sanığa, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Bozma ilamından önce haklarında beraat hükmü verilen 61 sanığın ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına hükmedildi.Beraati kararlaştırılan 1 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, beraat eden 4 sanık hakkındaki hüküm ise değişmedi.Mart 2017'de başlayan yargı sürecinde, 222 sanıklı davada 141 sanığa çeşitli suçlardan hapis cezası verilirken, 75 sanık beraat etti, 6 sanığın dosyası ayrıldı.Dava süreciSakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.Yüksek Mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230911/altun-darbe-ihtilal-muhtira-isgal-girisimi-ve-butun-antidemokratik-mudahaleleri-reddediyoruz-1075393150.html
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darbe, askeri darbe, 15 temmuz darbe girişimi, darbe teşebbüsü, darbe girişimi, darbe ana davası, sakarya, fetö, fetö/pdy
darbe, askeri darbe, 15 temmuz darbe girişimi, darbe teşebbüsü, darbe girişimi, darbe ana davası, sakarya, fetö, fetö/pdy

Yeniden görülen darbe girişimi davasında karar

19:18 03.01.2024
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© İHA
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Sakarya'da yeniden görülen darbe girişimi davasında karar açıklandı. Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yapılan yargılamada, daha önce 12 yıl altışar ay ceza alan 52 sanık ile beraat eden 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi. İlk yargılamada beraat hükmü verilen 61 sanık ise 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı
Sakarya'da, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 74'ü tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada, 73 sanık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Duruşma salonu ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 73 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 61 sanığa 12 yıl altışar hapis cezası veren heyet, 1 sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.
Heyet, 1'i tutuklu 4 sanığın beraatına, hakkında yakalama kararı bulunan 6 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Tutuklu yargılanan 1 sanık beraat kararının ardından tahliye edildi.
Tutuksuz yargılanan ve 12 yıl altışar ay hapis cezası alan 4 sanık ise mahkeme salonunda polis ekiplerince gözaltına alındı, 57 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yeniden yargılamada hükümler değişti

Böylece 135 sanık hakkında ilk davada verilen hükümler, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yapılan yargılamada değişti.
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılan 52 sanık ile beraat eden 21 sanığa, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bozma ilamından önce haklarında beraat hükmü verilen 61 sanığın ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına hükmedildi.
Beraati kararlaştırılan 1 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, beraat eden 4 sanık hakkındaki hüküm ise değişmedi.
Mart 2017'de başlayan yargı sürecinde, 222 sanıklı davada 141 sanığa çeşitli suçlardan hapis cezası verilirken, 75 sanık beraat etti, 6 sanığın dosyası ayrıldı.

Dava süreci

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.
Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.
Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.
3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.
Yüksek Mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.
Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.
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