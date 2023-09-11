Altun: Darbe, ihtilal, muhtıra, işgal girişimi ve bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz

Herkes bilmelidir ki darbecilerden geriye kalan son fotoğraf olan vesayetçi Anayasa'nın yerini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri olarak açıkladığı milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir anayasaya alacaktır. Milletimizin ve medeniyetimizin temel değerlerinden hareket ederek yapılacak olan yeni anayasa, 'Türkiye Yüzyılı'nı da taçlandıracak, şahlanış döneminin nişanesi olacaktır. İnsanı, değerleri ve emeği merkez alan, sivil, demokratik nitelikte yeni bir anayasa için tüm kesimlerin sorumluluk alacağından ve gayret içerisinde olacağından da şüphemiz yoktur."