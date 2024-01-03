https://sputniknews.com.tr/20240103/tokyoda-sahil-guvenlik-ucagina-carpan-yolcu-ucagindan-geriye-kul-yigini-kaldi-1079290518.html
Tokyo'da sahil güvenlik uçağına çarpan yolcu uçağından geriye kül yığını kaldı
Tokyo'da sahil güvenlik uçağına çarpan yolcu uçağından geriye kül yığını kaldı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile çarpışan sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Pistte yanan... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T14:18+0300
2024-01-03T14:18+0300
2024-01-03T14:18+0300
dünya
tokyo
uçak
enkaz
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Japon yayın kuruluşu NHK`nin haberinde, Haneda Havalimanı`nda uçakların kazasına ilişkin hava trafiği kontrol görevlisinin ifadesinin, sahil güvenlik yetkililerinin ifadesiyle "çeliştiği" öne sürüldü.Hava trafiği kontrol görevlisinin, ifadesinde, yolcu uçağının pistten kalkışını onayladığını, sahil güvenlik uçağının ise bu pistin "dışında kalması" talimatı verdiğini söylediği aktarıldı.Sahil güvenlikten bir kaynak ise sahil güvenlik uçağının pilotunun, kalkış için onay aldığını öne sürdü.Yetkililerin, kazaya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.Uçaktan geriye küle dönmüş enkaz kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20240102/japonyadaki-kaza-sonrasi-thy-ucagi-inis-rotasini-degistirdi-1079255646.html
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tokyo, uçak, enkaz
Tokyo'da sahil güvenlik uçağına çarpan yolcu uçağından geriye kül yığını kaldı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile çarpışan sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Pistte yanan yolcu uçağında bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildi. O uçaktan geriye küle dönmüş enkaz kaldı.
Japon yayın kuruluşu NHK`nin haberinde, Haneda Havalimanı`nda uçakların kazasına ilişkin hava trafiği kontrol görevlisinin ifadesinin, sahil güvenlik yetkililerinin ifadesiyle "çeliştiği" öne sürüldü.
Hava trafiği kontrol görevlisinin, ifadesinde, yolcu uçağının pistten kalkışını onayladığını, sahil güvenlik uçağının ise bu pistin "dışında kalması" talimatı verdiğini söylediği aktarıldı.
Sahil güvenlikten bir kaynak ise sahil güvenlik uçağının pilotunun, kalkış için onay aldığını öne sürdü.
Yetkililerin, kazaya ilişkin soruşturma başlattığı duyuruldu.
Uçaktan geriye küle dönmüş enkaz kaldı.