https://sputniknews.com.tr/20240102/japonyadaki-kaza-sonrasi-thy-ucagi-inis-rotasini-degistirdi-1079255646.html

Japonya'daki kaza sonrası THY uçağı iniş rotasını değiştirdi

Japonya'daki kaza sonrası THY uçağı iniş rotasını değiştirdi

Japonya'daki Tokyo Havalimanı'nda yaşanan kaza sonrası Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan uçağı Narita Havalimanı'na... 02.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-02T13:42+0300

2024-01-02T13:42+0300

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japonya

uçak

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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan uçağı, Japonya'daki uçak kazasının ardından havalimanın uçuş trafiğine kapatılması nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi.Tokyo Heneda Havalimanı'na iniş yapan Japon Air'e ait A350 tipi uçak pistte bulunan Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'ne ait bir uçakla çarpıştı. Yolcular tahliye edilirken, pistte alevler içinde kalan uçak ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor. THY'nin İstanbul-Tokyo Haneda seferini yapan yolcu uçağı ise kaza nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Alınan bilgiye göre, havalimanın yerel saatle 21.00'a kadar uçuşlara kapatıldığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20231221/thy-11-seferini-iptal-etti-1078672000.html

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