https://sputniknews.com.tr/20240103/tapuda-136-unlunun-bilgilerinin-paylasildigi-iddiasi-seyma-subasi-ve-aleyna-tilki-de-var-1079296345.html
Tapuda '136 ünlünün bilgilerinin paylaşıldığı' iddiası: Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki de var
Tapuda '136 ünlünün bilgilerinin paylaşıldığı' iddiası: Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki de var
İstanbul'da bulunan tapu müdürlüğünde iddiaya göre 2 personel 136 ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini araştırarak kimliği belirsiz kişilerle paylaştı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T17:03+0300
2024-01-03T17:03+0300
2024-01-03T17:04+0300
türkiye
türkiye
tapu
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
tapu dairesi
aleyna tilki
hülya avşar
şeyma subaşı
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Yapılan bir ihbar üzerine İstanbul Fatih Tapu Müdürlüğü’ndeki birtakım personelin kişisel veri olan taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. İncelemelerde emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen kişileri sorguladığı belirlenen kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında Rıza K. ve Yusuf D., isimli tapu memurlarının yetkisi olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi.Yapılan tespitin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı da bu iki personel hakkında inceleme başlattı.Yüzlerce ünlünün bilgisi paylaşıldıTeftiş Kurulu Başkanlığı, personeller hakkında ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, Rıza K. ve Yusuf D.’nin yetkisi olmadan gayrimenkul ve nüfus bilgilerine baktığı kişilerin sanat ve iş dünyasından olduğu belirlendi.Raporun içerisinde aralarında İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil ve Serenay Sarıkaya gibi yüzlerce ünlünün bulunduğu anlatıldı.Nüfus bilgilerine de ulaşıldıTapu personellerinin ayrıca gayrimenkul ve taşınmazlarını kontrol ettiği 43 ünlünün TC kimlik numarasını alarak Nüfus ve Vatandaşlık Portalı’na girip eş, kardeş, anne, baba incelemesi yaptığı belirlendi.Şüphelilerin bu uygulamayı defalarca yaptıkları sistem üzerinden ortaya çıkarken Rıza K. ve Yusuf D.’nin ayrıca Manavgat ve Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne de erişim sağlayarak daha önce satışı yapılan gayrimenkullerin de bilgilerini aldığı tespit edildi.3 yıl hapis cezasıSavcılık, yürütülen soruşturma sonunda tapuda görevli bulunan iki şüphelinin bakanlık tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla yetkisi olmadığı halde kişisel verilere ulaştığını bu nedenle cezalandırılmaları gerektiğine kanaat getirerek haklarında iddianame düzenledi.‘Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi’ suçu kapsamında Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 2 şüpheli kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildiler.
https://sputniknews.com.tr/20240103/fatih-altayliya-hapis-cezasi-karari-1079288303.html
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türkiye, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi, aleyna tilki, hülya avşar, şeyma subaşı
türkiye, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi, aleyna tilki, hülya avşar, şeyma subaşı
Tapuda '136 ünlünün bilgilerinin paylaşıldığı' iddiası: Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki de var
17:03 03.01.2024 (güncellendi: 17:04 03.01.2024)
İstanbul'da bulunan tapu müdürlüğünde iddiaya göre 2 personel 136 ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini araştırarak kimliği belirsiz kişilerle paylaştı. Mağdur olan isimler arasında Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Berrak Tüzünataç gibi 136 ünlü ismin olduğu belirtiliyor.
Yapılan bir ihbar üzerine İstanbul Fatih Tapu Müdürlüğü’ndeki birtakım personelin kişisel veri olan taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. İncelemelerde emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen kişileri sorguladığı belirlenen kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.
Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında Rıza K. ve Yusuf D., isimli tapu memurlarının yetkisi olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi.
Yapılan tespitin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı da bu iki personel hakkında inceleme başlattı.
Yüzlerce ünlünün bilgisi paylaşıldı
Teftiş Kurulu Başkanlığı, personeller hakkında ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, Rıza K. ve Yusuf D.’nin yetkisi olmadan gayrimenkul ve nüfus bilgilerine baktığı kişilerin sanat ve iş dünyasından olduğu belirlendi.
Raporun içerisinde aralarında İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil ve Serenay Sarıkaya gibi yüzlerce ünlünün bulunduğu anlatıldı.
Nüfus bilgilerine de ulaşıldı
Tapu personellerinin ayrıca gayrimenkul ve taşınmazlarını kontrol ettiği 43 ünlünün TC kimlik numarasını alarak Nüfus ve Vatandaşlık Portalı’na girip eş, kardeş, anne, baba incelemesi yaptığı belirlendi.
Şüphelilerin bu uygulamayı defalarca yaptıkları sistem üzerinden ortaya çıkarken Rıza K. ve Yusuf D.’nin ayrıca Manavgat ve Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne de erişim sağlayarak daha önce satışı yapılan gayrimenkullerin de bilgilerini aldığı tespit edildi.
Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda tapuda görevli bulunan iki şüphelinin bakanlık tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla yetkisi olmadığı halde kişisel verilere ulaştığını bu nedenle cezalandırılmaları gerektiğine kanaat getirerek haklarında iddianame düzenledi.
‘Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi’ suçu kapsamında Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 2 şüpheli kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildiler.