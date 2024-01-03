https://sputniknews.com.tr/20240103/tapuda-136-unlunun-bilgilerinin-paylasildigi-iddiasi-seyma-subasi-ve-aleyna-tilki-de-var-1079296345.html

Tapuda '136 ünlünün bilgilerinin paylaşıldığı' iddiası: Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki de var

Tapuda '136 ünlünün bilgilerinin paylaşıldığı' iddiası: Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki de var

İstanbul'da bulunan tapu müdürlüğünde iddiaya göre 2 personel 136 ünlü ismin taşınmaz ve nüfus bilgilerini araştırarak kimliği belirsiz kişilerle paylaştı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T17:03+0300

2024-01-03T17:03+0300

2024-01-03T17:04+0300

türkiye

türkiye

tapu

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

tapu dairesi

aleyna tilki

hülya avşar

şeyma subaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/10/1048956717_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2c7e5338b8df2572ae356a60258f753d.jpg

Yapılan bir ihbar üzerine İstanbul Fatih Tapu Müdürlüğü’ndeki birtakım personelin kişisel veri olan taşınmaz bilgilerini yetkisiz kişilerle paylaştıkları iddia edildi. İncelemelerde emlakçı ve iş takipçileri tarafından isimleri verilen kişileri sorguladığı belirlenen kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.Sabah’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında Rıza K. ve Yusuf D., isimli tapu memurlarının yetkisi olmadığı halde toplamda 136 kişinin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları belirlendi.Yapılan tespitin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı da bu iki personel hakkında inceleme başlattı.Yüzlerce ünlünün bilgisi paylaşıldıTeftiş Kurulu Başkanlığı, personeller hakkında ön inceleme raporu hazırladı. Raporda, Rıza K. ve Yusuf D.’nin yetkisi olmadan gayrimenkul ve nüfus bilgilerine baktığı kişilerin sanat ve iş dünyasından olduğu belirlendi.Raporun içerisinde aralarında İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil ve Serenay Sarıkaya gibi yüzlerce ünlünün bulunduğu anlatıldı.Nüfus bilgilerine de ulaşıldıTapu personellerinin ayrıca gayrimenkul ve taşınmazlarını kontrol ettiği 43 ünlünün TC kimlik numarasını alarak Nüfus ve Vatandaşlık Portalı’na girip eş, kardeş, anne, baba incelemesi yaptığı belirlendi.Şüphelilerin bu uygulamayı defalarca yaptıkları sistem üzerinden ortaya çıkarken Rıza K. ve Yusuf D.’nin ayrıca Manavgat ve Beşiktaş Tapu Müdürlüğüne de erişim sağlayarak daha önce satışı yapılan gayrimenkullerin de bilgilerini aldığı tespit edildi.3 yıl hapis cezasıSavcılık, yürütülen soruşturma sonunda tapuda görevli bulunan iki şüphelinin bakanlık tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla yetkisi olmadığı halde kişisel verilere ulaştığını bu nedenle cezalandırılmaları gerektiğine kanaat getirerek haklarında iddianame düzenledi.‘Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi’ suçu kapsamında Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 2 şüpheli kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildiler.

https://sputniknews.com.tr/20240103/fatih-altayliya-hapis-cezasi-karari-1079288303.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, tapu dairesi, aleyna tilki, hülya avşar, şeyma subaşı