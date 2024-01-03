https://sputniknews.com.tr/20240103/fatih-altayliya-hapis-cezasi-karari-1079288303.html

Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı

Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı

Gazeteci Fatih Altaylı ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T13:47+0300

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türkiye

fatih altaylı

hapis

galatasaray

galatasaray sk

hakaret

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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı.T24'ün aktardığı habere göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.

https://sputniknews.com.tr/20240103/fatih-altayli-supheli-sifatiyla-ifadeye-cagrildi-1079268331.html

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fatih altaylı, hapis, galatasaray, galatasaray sk, hakaret