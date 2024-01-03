https://sputniknews.com.tr/20240103/fatih-altayliya-hapis-cezasi-karari-1079288303.html
Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı
Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı
Gazeteci Fatih Altaylı ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T13:47+0300
2024-01-03T13:47+0300
2024-01-03T14:26+0300
türkiye
fatih altaylı
hapis
galatasaray
galatasaray sk
hakaret
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İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı.T24'ün aktardığı habere göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20240103/fatih-altayli-supheli-sifatiyla-ifadeye-cagrildi-1079268331.html
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fatih altaylı, hapis, galatasaray, galatasaray sk, hakaret
fatih altaylı, hapis, galatasaray, galatasaray sk, hakaret
Fatih Altaylı'ya hapis cezası kararı
13:47 03.01.2024 (güncellendi: 14:26 03.01.2024)
Gazeteci Fatih Altaylı ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultrAslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı.
T24'ün aktardığı habere göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.