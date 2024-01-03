https://sputniknews.com.tr/20240103/fatih-altayli-supheli-sifatiyla-ifadeye-cagrildi-1079268331.html

Gazeteci Fatih Altaylı'ya resen soruşturma: Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Gazeteci Fatih Altaylı'ya resen soruşturma: Şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Fatih Altaylı, "suçu ve suçluyu övme" ile "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T00:15+0300

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türkiye

fatih altaylı

ifade

istanbul cumhuriyet başsavcılığı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.Altaylı'nın, soruşturmalar kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231227/stklar-fatih-altayli-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-1079039045.html

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fatih altaylı, ifade, istanbul cumhuriyet başsavcılığı