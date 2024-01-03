https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-ukraynaya-vermek-istenilen-fuzeler-polonyayi-da-hedef-alabilir-1079295194.html
Rusya: Ukrayna’ya vermek istenilen füzeler Polonya’yı da hedef alabilir
Rusya: Ukrayna’ya vermek istenilen füzeler Polonya’yı da hedef alabilir
Polony Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanması çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T18:00+0300
2024-01-03T18:00+0300
2024-01-03T18:00+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
polonya
polonya dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678588_0:679:2047:1830_1920x0_80_0_0_b9446e9b1e35f7043287d021c3b6a18e.jpg
Polony Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanması çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tür ifadelerle Sikorski’nin kendi ülkesine karşı hareket ettiğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalındaki paylaşımında, “Şöyle bir sorum var. Sikorski’nin görüşüne göre bu füzeler, Polonya sınırına ulaşacak menzile mi sahip olmalı? Ukrayna yönünden gelen füzeleri az mı buldular? Ne demişler, yılbaşı dilekleri hayata geçmeli” diye yazdı.Sikorsky’nin kendi olağanüstü fikirlerine sahip olmadığını, yalnızca ABD’nin fikirlerini dile getirdiğini kaydeden Zaharova, “Ama kendi ülkesine karşı hareket edecek kadar da olamaz. Gerçi hangi ülkeyi kendi ülkesi olarak gördüğü başka bir soru” diye ekledi.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Batılı ülkelere seslenerek Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermelerini talep etmişti.Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesini talep eden Sikorski, Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/polonyadan-batiya-cagri-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-verin-1079295001.html
ukrayna
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077678588_0:487:2047:2022_1920x0_80_0_0_6f17b8946d5c63485d97640c0f8af7cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, polonya, polonya dışişleri bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, polonya, polonya dışişleri bakanlığı
Rusya: Ukrayna’ya vermek istenilen füzeler Polonya’yı da hedef alabilir
Polony Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanması çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tür ifadelerle Sikorski’nin kendi ülkesine karşı hareket ettiğini belirtti.
Polony Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanması çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tür ifadelerle Sikorski’nin kendi ülkesine karşı hareket ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalındaki paylaşımında, “Şöyle bir sorum var. Sikorski’nin görüşüne göre bu füzeler, Polonya sınırına ulaşacak menzile mi sahip olmalı? Ukrayna yönünden gelen füzeleri az mı buldular? Ne demişler, yılbaşı dilekleri hayata geçmeli” diye yazdı.
Sikorsky’nin kendi olağanüstü fikirlerine sahip olmadığını, yalnızca ABD’nin fikirlerini dile getirdiğini kaydeden Zaharova, “Ama kendi ülkesine karşı hareket edecek kadar da olamaz. Gerçi hangi ülkeyi kendi ülkesi olarak gördüğü başka bir soru” diye ekledi.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Batılı ülkelere seslenerek Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermelerini talep etmişti.
Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesini talep eden Sikorski, Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler verilmesi gerektiğinin altını çizdi.