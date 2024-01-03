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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-ukraynaya-vermek-istenilen-fuzeler-polonyayi-da-hedef-alabilir-1079295194.html
Rusya: Ukrayna’ya vermek istenilen füzeler Polonya’yı da hedef alabilir
Rusya: Ukrayna’ya vermek istenilen füzeler Polonya’yı da hedef alabilir
Polony Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanması çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T18:00+0300
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ukrayna krizi
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polonya dışişleri bakanlığı
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Polony Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanması çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tür ifadelerle Sikorski’nin kendi ülkesine karşı hareket ettiğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalındaki paylaşımında, “Şöyle bir sorum var. Sikorski’nin görüşüne göre bu füzeler, Polonya sınırına ulaşacak menzile mi sahip olmalı? Ukrayna yönünden gelen füzeleri az mı buldular? Ne demişler, yılbaşı dilekleri hayata geçmeli” diye yazdı.Sikorsky’nin kendi olağanüstü fikirlerine sahip olmadığını, yalnızca ABD’nin fikirlerini dile getirdiğini kaydeden Zaharova, “Ama kendi ülkesine karşı hareket edecek kadar da olamaz. Gerçi hangi ülkeyi kendi ülkesi olarak gördüğü başka bir soru” diye ekledi.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Batılı ülkelere seslenerek Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermelerini talep etmişti.Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesini talep eden Sikorski, Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/polonyadan-batiya-cagri-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-verin-1079295001.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, polonya, polonya dışişleri bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, polonya, polonya dışişleri bakanlığı

Rusya: Ukrayna’ya vermek istenilen füzeler Polonya’yı da hedef alabilir

18:00 03.01.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Polony Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanması çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tür ifadelerle Sikorski’nin kendi ülkesine karşı hareket ettiğini belirtti.
Polony Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanması çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tür ifadelerle Sikorski’nin kendi ülkesine karşı hareket ettiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalındaki paylaşımında, “Şöyle bir sorum var. Sikorski’nin görüşüne göre bu füzeler, Polonya sınırına ulaşacak menzile mi sahip olmalı? Ukrayna yönünden gelen füzeleri az mı buldular? Ne demişler, yılbaşı dilekleri hayata geçmeli” diye yazdı.
Sikorsky’nin kendi olağanüstü fikirlerine sahip olmadığını, yalnızca ABD’nin fikirlerini dile getirdiğini kaydeden Zaharova, “Ama kendi ülkesine karşı hareket edecek kadar da olamaz. Gerçi hangi ülkeyi kendi ülkesi olarak gördüğü başka bir soru” diye ekledi.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Batılı ülkelere seslenerek Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermelerini talep etmişti.
Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesini talep eden Sikorski, Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
Ukrayna krizi
Polonya'dan Batı'ya çağrı: Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler verin
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