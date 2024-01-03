https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-ukraynaya-vermek-istenilen-fuzeler-polonyayi-da-hedef-alabilir-1079295194.html

Rusya: Ukrayna’ya vermek istenilen füzeler Polonya’yı da hedef alabilir

Rusya: Ukrayna’ya vermek istenilen füzeler Polonya’yı da hedef alabilir

Polony Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanması çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T18:00+0300

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ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

polonya

polonya dışişleri bakanlığı

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Polony Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin sağlanması çağrısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, bu tür ifadelerle Sikorski’nin kendi ülkesine karşı hareket ettiğini belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalındaki paylaşımında, “Şöyle bir sorum var. Sikorski’nin görüşüne göre bu füzeler, Polonya sınırına ulaşacak menzile mi sahip olmalı? Ukrayna yönünden gelen füzeleri az mı buldular? Ne demişler, yılbaşı dilekleri hayata geçmeli” diye yazdı.Sikorsky’nin kendi olağanüstü fikirlerine sahip olmadığını, yalnızca ABD’nin fikirlerini dile getirdiğini kaydeden Zaharova, “Ama kendi ülkesine karşı hareket edecek kadar da olamaz. Gerçi hangi ülkeyi kendi ülkesi olarak gördüğü başka bir soru” diye ekledi.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Batılı ülkelere seslenerek Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermelerini talep etmişti.Rusya'ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesini talep eden Sikorski, Ukrayna ordusuna uzun menzilli füzeler verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240103/polonyadan-batiya-cagri-ukraynaya-uzun-menzilli-fuzeler-verin-1079295001.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, polonya, polonya dışişleri bakanlığı