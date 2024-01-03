https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-ukraynadan-firlatilan-12-fuzeyi-imha-etti-1079280822.html

Rusya, Ukrayna'dan fırlatılan 12 füzeyi imha etti

Rusya, Ukrayna'dan fırlatılan 12 füzeyi imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 12 füzeyle yeni saldırı girişiminde bulunduğunu, bu füzelerin sınırdaki Belgorod Bölgesi'nin semalarında Rus hava... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T11:08+0300

2024-01-03T11:08+0300

2024-01-03T11:08+0300

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Haziran başında başlayan ve büyük umutlar bağlanan karşı saldırıda topyekün başarısızlığa uğrayan Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri ve sivil unsurlarına zarar vermek için farklı yollara başvurmayı sürdürüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ukrayna ordusu, sabah saatlerinde 6 Olha ve 6 Toçka-U füzesiyle Rusya topraklarındaki tesisleri vurmaya çalıştı.Bakanlık, 12 füzenin de Rus hava savunma sistemleri tarafından Belgorod Bölgesi semalarında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bununla birlikte Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun son 24 saat içinde Belgorod Bölgesi'nin altı yerleşim noktasına en az 54 top mermisi attığını duyurdu.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231231/rusyanin-belgorod-saldirisina-yaniti-gecikmedi-1079212637.html

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