https://sputniknews.com.tr/20240103/rus-savas-ucaklari-25-metre-irtifaya-kadar-inerek-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-vurdu-1079287204.html

Rus savaş uçakları, 25 metre irtifaya kadar inerek Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu

Rus savaş uçakları, 25 metre irtifaya kadar inerek Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-25 taarruz uçaklarının son derece düşük irtifa kabul edilen 25 metreye inerek Ukrayna ordusuna ait müstahkem mevkileri... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T13:31+0300

2024-01-03T13:31+0300

2024-01-03T13:31+0300

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Rus savaş uçakları, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta standart bir binanın 8. katına denk gelen bir irtifaya inerek görev icra etti."Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-25 taarruz uçaklarının mürettebatı, Donetsk yönünde düşmanın müstahkem mevkilerini ve insan gücünü imha etti. Bombardıman, S-8 tipi güdümsüz topçu roketleriyle gerçekleştirildi" bilgisini paylaşan Savunma Bakanlığı, atışların 25 metre gibi son derece alçak irtifada yapıldığının altını çizdi.Bakanlık, görevin icrası sonucunda belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurguladı.Su-25 mürettebatının bombardımanın ardından roketsavar manevrası yaptığını ve termal tuzaklar kurduğunu aktaran bakanlık, uçakların görevi tamamlayıp üslerine döndüğünü ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-ukraynadan-firlatilan-12-fuzeyi-imha-etti-1079280822.html

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