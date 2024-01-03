Rus savaş uçakları, 25 metre irtifaya kadar inerek Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Haaland efsane olma yolunda hızla ilerliyor'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Siyasi partileri birleştiren isim kim?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: Seçimlerden sonra piyasa kendini sıkıştıracak
12:05
85 dk
ANADOLU ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
En büyük hayali Cumhuriyet’in 100. yılında sahnede olabilmekti
13:31
17 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının hukuki değerlendirmesi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli zamları ne olacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
18:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
19:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TFF olayın üstünden 6 gün geçtikten sonra açıklama yapma gereği duydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde açıklanmayan adaylar tartışılıyor
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin otomobil sektöründe yaşadığı sorunlar
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240103/rus-savas-ucaklari-25-metre-irtifaya-kadar-inerek-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-vurdu-1079287204.html
Rus savaş uçakları, 25 metre irtifaya kadar inerek Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu
Rus savaş uçakları, 25 metre irtifaya kadar inerek Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-25 taarruz uçaklarının son derece düşük irtifa kabul edilen 25 metreye inerek Ukrayna ordusuna ait müstahkem mevkileri... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T13:31+0300
2024-01-03T13:31+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
su-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079287048_0:0:1476:830_1920x0_80_0_0_0875e9787ce7b5be2c0ccea0dc3b40d1.jpg
Rus savaş uçakları, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta standart bir binanın 8. katına denk gelen bir irtifaya inerek görev icra etti."Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-25 taarruz uçaklarının mürettebatı, Donetsk yönünde düşmanın müstahkem mevkilerini ve insan gücünü imha etti. Bombardıman, S-8 tipi güdümsüz topçu roketleriyle gerçekleştirildi" bilgisini paylaşan Savunma Bakanlığı, atışların 25 metre gibi son derece alçak irtifada yapıldığının altını çizdi.Bakanlık, görevin icrası sonucunda belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurguladı.Su-25 mürettebatının bombardımanın ardından roketsavar manevrası yaptığını ve termal tuzaklar kurduğunu aktaran bakanlık, uçakların görevi tamamlayıp üslerine döndüğünü ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-ukraynadan-firlatilan-12-fuzeyi-imha-etti-1079280822.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079287048_195:0:1347:864_1920x0_80_0_0_59c5f712d0be3371d4cf18e111fb93a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, su-25
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, su-25

Rus savaş uçakları, 25 metre irtifaya kadar inerek Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu

13:31 03.01.2024
© SputnikRusya Su-25 savaş uçak
Rusya Su-25 savaş uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Sputnik
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-25 taarruz uçaklarının son derece düşük irtifa kabul edilen 25 metreye inerek Ukrayna ordusuna ait müstahkem mevkileri roketlerle vurduğunu açıkladı.
Rus savaş uçakları, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta standart bir binanın 8. katına denk gelen bir irtifaya inerek görev icra etti.
"Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-25 taarruz uçaklarının mürettebatı, Donetsk yönünde düşmanın müstahkem mevkilerini ve insan gücünü imha etti. Bombardıman, S-8 tipi güdümsüz topçu roketleriyle gerçekleştirildi" bilgisini paylaşan Savunma Bakanlığı, atışların 25 metre gibi son derece alçak irtifada yapıldığının altını çizdi.
Bakanlık, görevin icrası sonucunda belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurguladı.
Su-25 mürettebatının bombardımanın ardından roketsavar manevrası yaptığını ve termal tuzaklar kurduğunu aktaran bakanlık, uçakların görevi tamamlayıp üslerine döndüğünü ekledi.
Rusya hava savunma sistemi Osa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
Ukrayna krizi
Rusya, Ukrayna'dan fırlatılan 12 füzeyi imha etti
11:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала