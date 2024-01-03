https://sputniknews.com.tr/20240103/rus-savas-ucaklari-25-metre-irtifaya-kadar-inerek-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-vurdu-1079287204.html
Rus savaş uçakları, 25 metre irtifaya kadar inerek Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu
Rus savaş uçakları, 25 metre irtifaya kadar inerek Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-25 taarruz uçaklarının son derece düşük irtifa kabul edilen 25 metreye inerek Ukrayna ordusuna ait müstahkem mevkileri... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T13:31+0300
2024-01-03T13:31+0300
2024-01-03T13:31+0300
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ukrayna krizi
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Rus savaş uçakları, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta standart bir binanın 8. katına denk gelen bir irtifaya inerek görev icra etti."Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-25 taarruz uçaklarının mürettebatı, Donetsk yönünde düşmanın müstahkem mevkilerini ve insan gücünü imha etti. Bombardıman, S-8 tipi güdümsüz topçu roketleriyle gerçekleştirildi" bilgisini paylaşan Savunma Bakanlığı, atışların 25 metre gibi son derece alçak irtifada yapıldığının altını çizdi.Bakanlık, görevin icrası sonucunda belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurguladı.Su-25 mürettebatının bombardımanın ardından roketsavar manevrası yaptığını ve termal tuzaklar kurduğunu aktaran bakanlık, uçakların görevi tamamlayıp üslerine döndüğünü ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-ukraynadan-firlatilan-12-fuzeyi-imha-etti-1079280822.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, su-25
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, su-25
Rus savaş uçakları, 25 metre irtifaya kadar inerek Ukrayna ordusunun mevzilerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Su-25 taarruz uçaklarının son derece düşük irtifa kabul edilen 25 metreye inerek Ukrayna ordusuna ait müstahkem mevkileri roketlerle vurduğunu açıkladı.
Rus savaş uçakları, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta standart bir binanın 8. katına denk gelen bir irtifaya inerek görev icra etti.
"Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Su-25 taarruz uçaklarının mürettebatı, Donetsk yönünde düşmanın müstahkem mevkilerini ve insan gücünü imha etti. Bombardıman, S-8 tipi güdümsüz topçu roketleriyle gerçekleştirildi" bilgisini paylaşan Savunma Bakanlığı, atışların 25 metre gibi son derece alçak irtifada yapıldığının altını çizdi.
Bakanlık, görevin icrası sonucunda belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini vurguladı.
Su-25 mürettebatının bombardımanın ardından roketsavar manevrası yaptığını ve termal tuzaklar kurduğunu aktaran bakanlık, uçakların görevi tamamlayıp üslerine döndüğünü ekledi.