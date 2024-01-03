https://sputniknews.com.tr/20240103/prof-dr-turandan-balon-baligi-uyarisi-1079303536.html

Prof. Dr. Turan'dan balon balığı uyarısı

Prof. Dr. Turan'dan balon balığı uyarısı

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan, "Balon balığının etinde tetrodotoksin (TTX) kimyasalı denilen bir zehir bulunmaktadır... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T20:03+0300

2024-01-03T20:03+0300

2024-01-03T20:03+0300

yaşam

iskenderun teknik üniversitesi (iste)

balık

balon balığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104204/80/1042048014_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b79e7a884a41a47a15fd732daf14c1d.jpg

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.Turan, gazetecilere, balon balığının Türkiye'deki denizlerde sıklıkla görüldüğünü söyledi.'Tamamı da zehirlidir'İlçede 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlenerek hastanede tedavi altına alındığını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:Balon balığının tüketilmemesi uyarısında bulunan Turan, bakanlıklar, sosyal kuruluşlar ve üniversitelerin bu konuda birçok bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.'İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler'Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu konuda faaliyetlerinin olduğunu vurgulayan Turan, "Balon balığının etinde tetrodotoksin (TTX) kimyasalı denilen bir zehir bulunmaktadır. Etleri çok güzeldir, yenildiği takdirde tavuk gibi bir eti vardır. İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240103/balik-yedikten-sonra-fenalasti-7-kisiden-1i-entube-edildi-1079286369.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iskenderun teknik üniversitesi (iste) , balık, balon balığı