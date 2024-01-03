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Prof. Dr. Turan'dan balon balığı uyarısı
Prof. Dr. Turan'dan balon balığı uyarısı
İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan, "Balon balığının etinde tetrodotoksin (TTX) kimyasalı denilen bir zehir bulunmaktadır... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
iskenderun teknik üniversitesi (iste)
balık
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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.Turan, gazetecilere, balon balığının Türkiye'deki denizlerde sıklıkla görüldüğünü söyledi.'Tamamı da zehirlidir'İlçede 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlenerek hastanede tedavi altına alındığını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:Balon balığının tüketilmemesi uyarısında bulunan Turan, bakanlıklar, sosyal kuruluşlar ve üniversitelerin bu konuda birçok bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.'İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler'Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu konuda faaliyetlerinin olduğunu vurgulayan Turan, "Balon balığının etinde tetrodotoksin (TTX) kimyasalı denilen bir zehir bulunmaktadır. Etleri çok güzeldir, yenildiği takdirde tavuk gibi bir eti vardır. İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler" diye konuştu.
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iskenderun teknik üniversitesi (iste) , balık, balon balığı
iskenderun teknik üniversitesi (iste) , balık, balon balığı

Prof. Dr. Turan'dan balon balığı uyarısı

20:03 03.01.2024
© DHABalon balığı
Balon balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© DHA
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İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan, "Balon balığının etinde tetrodotoksin (TTX) kimyasalı denilen bir zehir bulunmaktadır. İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler" dedi.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, balon balığının tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Turan, gazetecilere, balon balığının Türkiye'deki denizlerde sıklıkla görüldüğünü söyledi.
© İHA / RAMAZAN İLIN-İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan
© İHA / RAMAZAN İLIN-

'Tamamı da zehirlidir'

İlçede 2'si çocuk 7 kişinin yedikleri balon balığından zehirlenerek hastanede tedavi altına alındığını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:
"Maalesef denizlerimizde toplam 7 tür balon balığı bulunmaktadır ve bunların tamamı da zehirlidir. Birçoğu yaygın olarak denizlerimizde bulunmaktadır. Özellikle şu an Akdeniz'de yoğun olarak bulunmaktadır. Ege Denizi'nde de kısmen yoğun olarak bulunmaktadır. Marmara'da az da olsa balon balığı bulunmaktadır."
Balon balığının tüketilmemesi uyarısında bulunan Turan, bakanlıklar, sosyal kuruluşlar ve üniversitelerin bu konuda birçok bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

'İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da bu konuda faaliyetlerinin olduğunu vurgulayan Turan, "Balon balığının etinde tetrodotoksin (TTX) kimyasalı denilen bir zehir bulunmaktadır. Etleri çok güzeldir, yenildiği takdirde tavuk gibi bir eti vardır. İnsan ölümüne kadar gidebilen rahatsızlıklar oluşturabilirler" diye konuştu.
Balon balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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