https://sputniknews.com.tr/20240103/balik-yedikten-sonra-fenalasti-7-kisiden-1i-entube-edildi-1079286369.html

Balık yedikten sonra fenalaştılar: 7 kişiden 1'i entübe edildi

Balık yedikten sonra fenalaştılar: 7 kişiden 1'i entübe edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aileden Müfit Arslan entübe edildi, 2'si çocuk 6 kişinin tedavisi sürüyor. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T12:58+0300

2024-01-03T12:58+0300

2024-01-03T13:11+0300

türkiye

balon balığı

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

hatay

entübe

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Hatay’da balon balığı yedikten sonra fenalaşan 7 kişilik ailenin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Aileden 1 kişinin olduğu, diğerlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.İskenderun Numune Mahallesi 572'nci sokakta oturan Müfit Arslan (60), iddiaya göre denizden tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketti. Kısa süre sonra Müfit Arslan ve ailesinin 6 ferdi rahatsızlandı. Zehirlendiklerinden endişelenen aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Müfit Arslan, eşi Semire Aslan, kızı Dilan Göktürk, oğlu Gökyüzü Arslan, torunları Aren Arslan ve Eve Göktürk ile Yasenya Arslan ambulanslarla Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Balıktan zehirlendikleri anlaşılan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.Bir kişinin durumu ağırBurada Müfit Arslan entübe edilirken, ailenin diğer fertlerinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, “5’i yetişkin 2 çocuk olmak üzere 7 hasta bize geldi. Çocukların birisi 7 aylık diğeri 2 yaşında. 5 hastanın 1 tanesinin durumu ağır. Hastaların 1’i hariç diğerleri geldiği hale göre çok daha iyi durumda. Şu anda sadece dede ile ilgileniyoruz. 7 aylık bebek anne sütünden sonra kötüleşmiş diğer 2 yaşındaki çocuk ise balığı tüketmiş. 24 saat içerisinde herhangi bir bulgu olmazsa taburcu edilecekler” dedi.'Özel bir tedavisi yok'Balon balığının çok zehirli bir tür olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Sebe, “Bu hastalar için erken tanı ve müdahale çok önemli. Özel bir tedavisi yok. Destek tedavisi ile şu anda tedavi ediyoruz. Bu balık çok zehirli. Derisi ve dokuları çok zehirli. Balığı aile tanımamış o nedenle tüketmiş. Buradan da herkese dikkatli olmaları uyarısını yapıyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220805/balon-baligi-avina-destek-odemesi-artti-tanesi-125-tl-1059537507.html

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balon balığı, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, hatay, entübe