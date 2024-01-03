https://sputniknews.com.tr/20240103/pm-oncesi-chpde-kulisler-hareketlendi-izmir-icin-kadin-aday-iddiasi-4-buyuksehire-ayni-isimler-1079278676.html

PM öncesi CHP'de kulisler hareketlendi: İzmir için kadın aday iddiası, 4 büyükşehire aynı isimler...

PM öncesi CHP'de kulisler hareketlendi: İzmir için kadın aday iddiası, 4 büyükşehire aynı isimler...

Seçimler yaklaşırken kulislerde de hareketlilik sürüyor. Alınan bilgilere göre, yarın düzenlenmesi beklenen CHP PM toplantısında 4 büyükşehir belediye... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T10:47+0300

2024-01-03T10:47+0300

2024-01-03T10:59+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

izmir

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp pm

chp pm toplantısı

tunç soyer

özlem çerçioğlu

murat bakan

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İstanbul, Ankara’nın da aralarında bulunduğu 7 büyükşehir dahil, şimdiye kadar 353 yerde belediye başkan adayını belirleyen CHP’de gözler perşembe günü toplanacak Parti Meclisi’ne (PM) çevrildi. CHP’de olan ve yeniden aday gösterilmesi planlanan İstanbul’un bazı ilçe belediye başkan adaylarının PM onayına sunulacağı ifade ediliyor.Aydın, Mersin, Adana ve Hatay'de adaylarMynet'in haberine göre, CHP kulislerinde, Aydın’ın yanı sıra Mersin, Adana ve Hatay büyükşehir belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği dile getirilirken, bu isimlerin Perşembe günü PM onayına sunulabileceği ifade ediliyor. Anketlerde, memnuniyet oranı yüksek çıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilme olasılığı da yüksek görülüyor.İzmir'de kadın 'aday' Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adaylığı netleşmesine karşın, PM onayına sunulmamıştı. Kulislerde, Çerçioğlu’nun adaylığının, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilme ihtimali nedeniyle açıklanmadığı iddiaları yayılmıştı.Parti yönetimi ise Çerçioğlu’nun İzmir adaylığının hiç gündeme gelmediğini, ancak bu ilden aday olacağı iddialarının bile seçmende tepkiye yol açtığını, yine Aydın’dan aday gösterileceğini ifade ediyorlar.İzmir'de aday ne zaman belirlenecek?İzmir, Antalya’nın da aralarında bulunduğu yerlerin en son açıklanacağı konuşuluyor. CHP yönetiminin İzmir için oluşturduğu 40 kişilik heyet de çalışmalarını tamamlayarak Ankara’ya döndü. Yaklaşık 1 hafta boyunca, adaylarla yüz yüze görüşmeler yapan, büyükşehir ve ilçelerde seçmenin nabzını tutan heyet, sivil toplum örgütlerinin de görüşünü aldı, kamuoyu yoklamaları ve memnuniyet anketleri yaptırdı.Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den memnuniyet oranı oldukça düşük çıktı. CHP kulislerinde Soyer’in yeniden aday gösterilmesini zayıf olasılık görüyor. Açık uçlu soru yöneltilerek yapılan kamuoyu anketinden ise halen CHP’nin gölge kabinesinde İçişleri Bakanlığı’ndan sorumlu olan İzmir Milletvekili Murat Bakan en çok tercih edilen isim oldu. Ancak CHP kaynakları, partinin kalesi olan yerlerde çok zorunlu olmadıkça milletvekili veya MYK üyelerinin aday gösterilmemesi yönünde eğilim olduğuna işaret ediyorlar.CHP PM toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için 1 Ocak itibariyle seçim takviminin işlemeye başladı. Siyasi partilerde ise aday belirleme çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda CHP, daha önce 28 Aralık’ta yapılması planlanan, ancak Irak’ta Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 12 askerin yaşamını yitirmesi nedeniyle ertelenen PM’yi yeni adaylarını belirlemek için 4 Ocak Perşembe günü toplayacak.Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında ilk önce saat 11.00’de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanarak, PM’ye sunulacak aday listesine son biçimini verecek. PM de aynı gün saat 15.30’da toplanarak, MYK tarafından sunulan aday listelerini oylayacak.İstanbul'da en az 4 ilçe açıklanabilirYeniden aday gösterilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için 5 Ocak Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde aday tanıtım toplantısı yapılacak. Aday tanıtım toplantısı da dikkate alınarak, İstanbul’da yeniden aday gösterilecek olan ilçe başkanlarının da PM onayına sunulması bekleniyor.Bu çerçevede, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yeniden aday gösterilebileceği ve PM’nin onayına sunulabileceği belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231215/chpnin-10-ildeki-adaylari-belli-oldu-izmir-buyuk-sehir-belediye-baskani-kim-olacak--1078485285.html

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