https://sputniknews.com.tr/20240103/pakistanda-6-berber-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-1079294725.html
Pakistan'da aynı gün 6 berber başından vurulmuş halde ölü bulundu
Pakistan'da aynı gün 6 berber başından vurulmuş halde ölü bulundu
Pakistan'da bir gün içinde 6 berber ölü bulundu. Silahlı saldırıyla başlarından vurulmuş halde bulunan berberlerin ölüm sebebi henüz belli değil. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T16:35+0300
2024-01-03T16:35+0300
2024-01-03T16:39+0300
dünya
berber
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öldürme
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taliban
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Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 1 Ocak Pazartesi günü farklı yerlerde berberlik yapan 6 kişinin cesedi bulundu. Berberlerin bölge sakini olmadığı Pencap bölgesinden geldikleri ve aynı evde yaşadıkları belirtilirken saldırının evin dışında gerçekleştiği açıklandı.Polis saldırının sebebinin bilinmediği ve olayla ilgili araştırmanın sürdüğü bilgisini verdi. Saldırıyı üstlenen olmazken bölgede yaşayan diğer berberlerin can güvenlikleri olmaması nedeniyle korktukları ifade edildi.Taliban'ın güçlü olduğu yerlerden biri olan Kuzey Veziristan'da bölge dışından gelen kişilere ülkenin istihbarat teşkilatları için ajanlık yaptıkları iddiasıyla daha önce saldırılar gerçekleştirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230929/pakistanda-cami-yakininda-bombali-intihar-saldirisi-en-az-52-kisi-hayatini-kaybetti--1075869258.html
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berber, pakistan, öldürme, öldü, taliban
berber, pakistan, öldürme, öldü, taliban
Pakistan'da aynı gün 6 berber başından vurulmuş halde ölü bulundu
16:35 03.01.2024 (güncellendi: 16:39 03.01.2024)
Pakistan'da bir gün içinde 6 berber ölü bulundu. Silahlı saldırıyla başlarından vurulmuş halde bulunan berberlerin ölüm sebebi henüz belli değil.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 1 Ocak Pazartesi günü farklı yerlerde berberlik yapan 6 kişinin cesedi bulundu. Berberlerin bölge sakini olmadığı Pencap bölgesinden geldikleri ve aynı evde yaşadıkları belirtilirken saldırının evin dışında gerçekleştiği açıklandı.
Polis saldırının sebebinin bilinmediği ve olayla ilgili araştırmanın sürdüğü bilgisini verdi. Saldırıyı üstlenen olmazken bölgede yaşayan diğer berberlerin can güvenlikleri olmaması nedeniyle korktukları ifade edildi.
Taliban'ın güçlü olduğu yerlerden biri olan Kuzey Veziristan'da bölge dışından gelen kişilere ülkenin istihbarat teşkilatları için ajanlık yaptıkları iddiasıyla daha önce saldırılar gerçekleştirilmişti.