https://sputniknews.com.tr/20240103/pakistanda-6-berber-basindan-vurulmus-halde-olu-bulundu-1079294725.html

Pakistan'da aynı gün 6 berber başından vurulmuş halde ölü bulundu

Pakistan'da aynı gün 6 berber başından vurulmuş halde ölü bulundu

Pakistan'da bir gün içinde 6 berber ölü bulundu. Silahlı saldırıyla başlarından vurulmuş halde bulunan berberlerin ölüm sebebi henüz belli değil. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T16:35+0300

2024-01-03T16:35+0300

2024-01-03T16:39+0300

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berber

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öldürme

öldü

taliban

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Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde 1 Ocak Pazartesi günü farklı yerlerde berberlik yapan 6 kişinin cesedi bulundu. Berberlerin bölge sakini olmadığı Pencap bölgesinden geldikleri ve aynı evde yaşadıkları belirtilirken saldırının evin dışında gerçekleştiği açıklandı.Polis saldırının sebebinin bilinmediği ve olayla ilgili araştırmanın sürdüğü bilgisini verdi. Saldırıyı üstlenen olmazken bölgede yaşayan diğer berberlerin can güvenlikleri olmaması nedeniyle korktukları ifade edildi.Taliban'ın güçlü olduğu yerlerden biri olan Kuzey Veziristan'da bölge dışından gelen kişilere ülkenin istihbarat teşkilatları için ajanlık yaptıkları iddiasıyla daha önce saldırılar gerçekleştirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230929/pakistanda-cami-yakininda-bombali-intihar-saldirisi-en-az-52-kisi-hayatini-kaybetti--1075869258.html

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