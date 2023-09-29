https://sputniknews.com.tr/20230929/pakistanda-cami-yakininda-bombali-intihar-saldirisi-en-az-52-kisi-hayatini-kaybetti--1075869258.html
Pakistan'da cami yakınında bombalı intihar saldırısı: En az 52 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da cami yakınında bombalı intihar saldırısı: En az 52 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nde Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı cami yakınlarında bombalı saldırı gerçekleşti. 29.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-29T13:32+0300
2023-09-29T13:32+0300
2023-09-29T13:32+0300
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Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili nedeniyle Pakistan'da etkinlikler düzenlendiği sırada bir intihar bombacısı, Medine Cami yakınlarında saldırı gerçekleştirdi. Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda en az 52 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı. Yaralı ve ölü sayısının ilerideki saatlerde artması bekleniyor.Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi. Bundan önce de Taliban'ın Pakistan yapılanması olarak birçok eylem gerçekleştiren Pakistan Taliban'ı da saldırıyı üstlenmeyi reddetti. Ülkede 2024'ün Ocak ayında yapılması beklenen genel seçim nedeniyle saldırılar ve tansiyon artmaya devam ediyor. Yaralılar Ketta yakınlarındaki hastanelerde tedavi altına alındı. Bölgedeki yetkililer hayatını kaybedenler arasında arasında üst düzey bir polis memuru olan Muhammed Nawaz'ın da bulunduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230829/tutuklu-bulunan-eski-pakistan-basbakani-imran-han-icin-yeni-karar-3-yillik-hapis-cezasi-ertelendi-1075017814.html
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pakistan, bombalı saldırı, mevlid, mevlid-i nebi, taliban, pakistan talibanı
pakistan, bombalı saldırı, mevlid, mevlid-i nebi, taliban, pakistan talibanı
Pakistan'da cami yakınında bombalı intihar saldırısı: En az 52 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nde Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı cami yakınlarında bombalı saldırı gerçekleşti.
Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili nedeniyle Pakistan'da etkinlikler düzenlendiği sırada bir intihar bombacısı, Medine Cami yakınlarında saldırı gerçekleştirdi.
Polisten yapılan açıklamaya göre saldırıda en az 52 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi de yaralandı. Yaralı ve ölü sayısının ilerideki saatlerde artması bekleniyor.
Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi. Bundan önce de Taliban'ın Pakistan yapılanması olarak birçok eylem gerçekleştiren Pakistan Taliban'ı da saldırıyı üstlenmeyi reddetti. Ülkede 2024'ün Ocak ayında yapılması beklenen genel seçim nedeniyle saldırılar ve tansiyon artmaya devam ediyor.
Yaralılar Ketta yakınlarındaki hastanelerde tedavi altına alındı. Bölgedeki yetkililer hayatını kaybedenler arasında arasında üst düzey bir polis memuru olan Muhammed Nawaz'ın da bulunduğunu belirtti.