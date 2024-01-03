https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-memur-zammi-ile-hangi-odemeler-degisecek-neler-etkilenecek-1079271974.html

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Memur zammı ile hangi ödemeler değişecek, neler etkilenecek?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Memur zammı ile hangi ödemeler değişecek, neler etkilenecek?

Bugün açıklanacak 6 aylık memur enflasyon farkı ile sosyal yardım ödemeleri de değişecek. Yüzde 50 oranında artması beklenen 2024 memur maaşları 65 yaş aylığı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T07:43+0300

2024-01-03T07:43+0300

2024-01-03T07:43+0300

ekonomi

bağkur

ssk

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

memur

memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli ikramiyesi

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Asgari ücretten sonra memur zammı da birçok ödemede rakamları yukarı çekecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre memur maaş zammı yüzde 50 seviyesinde gelecek. Bu oranda artış bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanı için de yeni rakamları belirleyecek.Enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?Milyonlarca kişi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da açıklanacak Aralık ayı enflasyonunu bekliyor. 6 aylık enflayon oranının netleşmesi ile memur ve emekli dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da aynı oranda artacak.Memur zammı ile hangi ödemeler değişecek?Kıdem tazminatı tabanı asgari ücret zammı ile belli olmuştu. 2024 kıdem tazminatı tabanı bu yıl için şimdilik 20 bin 2 TL olarak hesaplanacak. Ancak kıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşiyor. Burada yüzde 50 artış ile 23 bin 489 lira olan tavan kıdem tazminatı tavanı 2024 yılında 35 bin 233 TL'ye kadar yükselecek.2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz ve Aralık dönemi için 122 bin 351 lira olarak belirlenmişti. Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara yüzde 50 zam gelmesi halinde bedelli askerlik fiyatının 183 bin 526 TL olacağı öngörülüyor.65 yaş aylıkları artacakHerhangi bir SSK ya da Bağ-Kur emekliliği bulunmayan 65 yaş üstündeki kişilere aylık olarak ödenen 65 yaş maaşı da memur zammı ile yükselecek. Şu an mevcutta 2 bin 348 TL olan 65 yaş aylığı yüzde 50’lik zam sonrası 3 bin 522 liraya çıkacak.Evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımıTemmuz 2023 döneminde 5 bin 98 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı Ocak 2024 için 7 bin 638 TL olacak.Engelli aylıklarıEngel oranı yüzde 40-69 arasında olan engelli vatandaşların şu an 1 bin 875 lira olan engelli maaşı ödemelerinin 2 bin 810 liraya; yüzde 70 ve üstünde olanların ise yüzde 50’lik zam sonrası 2 bin 812 liradan 4 bin 78 liraya yükselmesi bekleniyor.SED ödemeleriYüzde 50’lik memur zammı sonrası çocuk yardımı ödemeleri de değişecek. Okul öncesi çocuk için ödenen rakam 3 bin 629 TL’ye, ilköğretim için 5 bin 442 TL’ye, ortaöğretim için 5 bin 804 TL’ye, yüksek öğretim içinse 6 bin 530 TL’ye yükselecek.Dul ve yetim aylığıÖte yandan 6 aylık enflasyona ek olarak muhtemel yapılabilecek 10-12 puanlık refah payı ile yüzde 50 artması beklenen emekli maaşı zammı, vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20240103/memur-ve-emeklinin-gozu-bugun-aciklanacak-enflasyon-rakamlarinda-en-dusuk-maas-ne-kadar-olacak-1079271656.html

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