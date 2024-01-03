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Memur ve emeklinin gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında: En düşük maaş ne kadar olacak?
Memur ve emeklinin gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında: En düşük maaş ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamını bekliyor. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklinin zam oranı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T07:26+0300
2024-01-03T07:26+0300
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Milyonlarca memur ve emekli, 2024 yılında maaşlarına gelecek zammı bekliyor. Zam oranının belli olması için gözler Aralık ayı enflasyonuna çevrildi.Enflasyon ne zaman açıklanacak?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklilerin maaş zam oranı da belli olacak. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından Bağ-Kur, SSK emekli kök maaş zammı için 6 aylık enflasyon netleşecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Son enflasyon rakamlarıTÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları kasım ayında aylık yüzde 3.28 artış gösterdi. Temmuz-Kasım döneminde ise tüketici fiyatları yüzde 33.66 yükseldi.Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 3.19, yıllık ise yüzde 65.19 olarak açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı emeklilerin zam oranını yansıtıyor. Yükselen enflasyon döneminde bu oranlara ek olarak refah payı da veriliyor.En düşük maaş ne kadar olacak?Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı gibi ihtimaller milyonların önündeki 3 seçenek olarak duruyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz Mynet’e özel olarak yaptığı açıklamasında o formüllere ilişkin şu bilgileri paylaştı:'Refah payı, seyyanen zam gibi düzenlemelerin hepsinin Meclis’ten geçmesi gerek'Ancak tüm bunlar için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis ise 16 Ocak tarihine kadar tatilde. Emin Yılmaz emekli zammı takvimi için de ilk kez duyacağınız bilgileri paylaştı. Kök aylıklara yapılacak zam sonrası birçok kişinin maaşının en düşük emekli aylığı olan 7500 liranın altında kalacağının altını çizen Yılmaz, “Refah payı, seyyanen zam gibi düzenlemelerin hepsinin Meclis’ten geçmesi lazım. Ama Meclis kapalı olunca nasıl olacak? Bu da kamu otoritesinin elinde olan bir durum. İki satırlık bir kanun maddesi ile olabilir” dedi.16 Ocak kritik tarihEmekli maaşı ödeme tarihlerine dikkat çeken uzman isim, “Memur emeklileri maaşlarını ayın ilk haftasında alıyor. SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Dolayısıyla ilk ödeme 17 Ocak’ta olacaksa en geç Meclis’in açıldığı 16 Ocak’ta düzenleme gelmesi gerekir. Ya da yetişmezse buradaki fark bir sonraki maaşa yansıtılabilir. Ancak önümüzde bir seçim var. Bu sebeple Meclis işi Şubat ayına bırakmaz. 16 Ocak’tan önce acil bir toplantı yapar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Dul ve yetim aylıklarıÖte yandan 6 aylık enflasyona ek olarak muhtemel yapılabilecek 10-12 puanlık refah payı ile yüzde 50 artması beklenen emekli maaşı zammı, vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.SSK emekli maaşları ödeme tarihleri• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.Bağkur emekli maaşları ödeme tarihleri• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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Memur ve emeklinin gözü bugün açıklanacak enflasyon rakamlarında: En düşük maaş ne kadar olacak?

07:26 03.01.2024
© AAMemur ve emekli zam
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AA
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Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon rakamını bekliyor. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklinin zam oranı belli olacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz herkesin merak ettiği konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Milyonlarca memur ve emekli, 2024 yılında maaşlarına gelecek zammı bekliyor. Zam oranının belli olması için gözler Aralık ayı enflasyonuna çevrildi.

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklilerin maaş zam oranı da belli olacak. TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından Bağ-Kur, SSK emekli kök maaş zammı için 6 aylık enflasyon netleşecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son enflasyon rakamları

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları kasım ayında aylık yüzde 3.28 artış gösterdi. Temmuz-Kasım döneminde ise tüketici fiyatları yüzde 33.66 yükseldi.
Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 3.19, yıllık ise yüzde 65.19 olarak açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.
SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı emeklilerin zam oranını yansıtıyor. Yükselen enflasyon döneminde bu oranlara ek olarak refah payı da veriliyor.

En düşük maaş ne kadar olacak?

Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve refah payı gibi ihtimaller milyonların önündeki 3 seçenek olarak duruyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz Mynet’e özel olarak yaptığı açıklamasında o formüllere ilişkin şu bilgileri paylaştı:
“Ya kök aylıkları şu anki taban aylık olan 7500 liraya çekip, ardından 6 aylık enflasyon zammını uygulayabilirler. O da beklenen yüzde 38’lik zam ile 10.350 liraya denk gelmiş olacak. Ya da yüzde 38’lik enflasyona yüzde 12 refah payı ekleyerek oran memur maaş zammına eşitlenir. Böylece zam oranı asgari ücretli, emekli ve memur için herkesi yüzde 50 olarak eşitlenebilir. Buradaki alternatiflerin üzerinde değişiklik yapılması şu an için gözüküyor” şeklinde yorumda bulundu.

'Refah payı, seyyanen zam gibi düzenlemelerin hepsinin Meclis’ten geçmesi gerek'

Ancak tüm bunlar için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Meclis ise 16 Ocak tarihine kadar tatilde. Emin Yılmaz emekli zammı takvimi için de ilk kez duyacağınız bilgileri paylaştı. Kök aylıklara yapılacak zam sonrası birçok kişinin maaşının en düşük emekli aylığı olan 7500 liranın altında kalacağının altını çizen Yılmaz, “Refah payı, seyyanen zam gibi düzenlemelerin hepsinin Meclis’ten geçmesi lazım. Ama Meclis kapalı olunca nasıl olacak? Bu da kamu otoritesinin elinde olan bir durum. İki satırlık bir kanun maddesi ile olabilir” dedi.

16 Ocak kritik tarih

Emekli maaşı ödeme tarihlerine dikkat çeken uzman isim, “Memur emeklileri maaşlarını ayın ilk haftasında alıyor. SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Dolayısıyla ilk ödeme 17 Ocak’ta olacaksa en geç Meclis’in açıldığı 16 Ocak’ta düzenleme gelmesi gerekir. Ya da yetişmezse buradaki fark bir sonraki maaşa yansıtılabilir. Ancak önümüzde bir seçim var. Bu sebeple Meclis işi Şubat ayına bırakmaz. 16 Ocak’tan önce acil bir toplantı yapar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dul ve yetim aylıkları

Öte yandan 6 aylık enflasyona ek olarak muhtemel yapılabilecek 10-12 puanlık refah payı ile yüzde 50 artması beklenen emekli maaşı zammı, vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen maaşları da artıracak. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.

SSK emekli maaşları ödeme tarihleri

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağkur emekli maaşları ödeme tarihleri

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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