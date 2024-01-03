https://sputniknews.com.tr/20240103/memur-ve-emekli-maaslari-2024-yili-icin-belli-oldu-zamli-maaslar-ne-zaman-hesaplara-yatacak-1079284864.html

Memur ve emekli maaşları 2024 yılı için belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

Memur ve emekli maaşları 2024 yılı için belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

Zamlı emekli maaşları ödeme günleri, aralık ayı enflasyon verilerinin belli olması ardından gündeme geldi. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T12:36+0300

2024-01-03T12:36+0300

2024-01-03T12:36+0300

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TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Böylece 2024'te memur ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan emekli maaşı zamlarının açıklanmasının ardından, gözler SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zamlı maaşlarını ve maaş farklarını alacağı tarihe çevrildi.2024 memur zammı ne kadar?SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37.57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 29.79 enflasyon farkı alacak. Aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıkları enflasyon farkı dahil artışları yüzde 49.25 oldu.Maaş farkı ne zaman yatacak?Maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin:En düşük memur maaşı ne kadar oldu?Tarkan Zengin, bu sorunun da cevabı, "En düşük devlet memuru maaşı 22 bin lira seviyelerinde olduğunu düşünürsek 32 bin 835 lira seviyelerine çıkacağını söyleyebiliriz" şeklinde verdi.En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?Tarkan Zengin "Memur maaşları doğrudan memur emeklilerini de etkiliyor toplu sözleşme kapsamında. Memur emeklileri de yüzde 49,25 alacaklar. Orada da en düşük 14 bin 800 seviyelerine gelecektir. Bunu kabaca ifade ediyorum" dedi.SSK ve Bağkur emeklileri maaş zammıSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 6 aylık zam oranı belli oldu. Öğretim Görevlisi Zengin SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 zam alacaklarını söyledi.Zengin "İşçi emeklileri tahsis numarasına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında alıyorlar. Hangi gün alacaklarsa artış yansımış olan aylıklarını alacaklar. Bağkur emeklileri ise her ayın 25'i ile 28'i arasında alıyorlar. Onlar da 28 Ocak'a kadar aylıklarını almış olacaklar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240103/kidem-tazminati-2024-yili-icin-belli-oldu-1079282345.html

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