https://sputniknews.com.tr/20240103/kidem-tazminati-2024-yili-icin-belli-oldu-1079282345.html

Kıdem tazminatı 2024 yılı için belli oldu

Kıdem tazminatı 2024 yılı için belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti 2024 yılı tarifesi belli oldu. Asgari ücret ile zamlanan kıdem tazminatı tabanı 20.002 TL olmuştu. Bugün tavan ücret de değişti... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T12:09+0300

2024-01-03T12:09+0300

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ekonomi

ekonomi

2024

memur zammı

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

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Memur zammı oranı belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Memur maaşları yüzde 49.25 arttı. Memur zammı oranı bir kalemi daha yukarı taşıdı. İşçisi, işvereni herkesi yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri Ocak 2024 zammı sonrası ortaya çıktı.Yeni kıdem tazminatı rakamıKıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşti. Burada gerçekleşen 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 49.25 artış kesinleşirken yeni kıdem tazminatı tavanı 23.489 liradan 35.057 liraya yükseldi.Yeni asgari ücret belli oldu, taban değiştiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, net asgari ücret 17.002 TL oldu. Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk artış ile kıdem tazminatı tabanı 13.414’den 20.002 TL’ye yükseldi.Kıdem tazminatı nedir?Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır.

https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-memur-zammi-ile-hangi-odemeler-degisecek-neler-etkilenecek-1079271974.html

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