Kıdem tazminatı 2024 yılı için belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Haaland efsane olma yolunda hızla ilerliyor'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Siyasi partileri birleştiren isim kim?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: Seçimlerden sonra piyasa kendini sıkıştıracak
12:05
85 dk
ANADOLU ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
En büyük hayali Cumhuriyet’in 100. yılında sahnede olabilmekti
13:31
17 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının hukuki değerlendirmesi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli zamları ne olacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
18:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
19:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TFF olayın üstünden 6 gün geçtikten sonra açıklama yapma gereği duydu'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yerel seçimlerde açıklanmayan adaylar tartışılıyor
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin otomobil sektöründe yaşadığı sorunlar
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240103/kidem-tazminati-2024-yili-icin-belli-oldu-1079282345.html
Kıdem tazminatı 2024 yılı için belli oldu
Kıdem tazminatı 2024 yılı için belli oldu
Kıdem tazminatı tavan ücreti 2024 yılı tarifesi belli oldu. Asgari ücret ile zamlanan kıdem tazminatı tabanı 20.002 TL olmuştu. Bugün tavan ücret de değişti... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T12:09+0300
2024-01-03T12:37+0300
ekonomi
ekonomi
2024
memur zammı
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073744501_1:0:589:331_1920x0_80_0_0_85831e027b90dc20da6f0af7a118d137.jpg
Memur zammı oranı belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Memur maaşları yüzde 49.25 arttı. Memur zammı oranı bir kalemi daha yukarı taşıdı. İşçisi, işvereni herkesi yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri Ocak 2024 zammı sonrası ortaya çıktı.Yeni kıdem tazminatı rakamıKıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşti. Burada gerçekleşen 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 49.25 artış kesinleşirken yeni kıdem tazminatı tavanı 23.489 liradan 35.057 liraya yükseldi.Yeni asgari ücret belli oldu, taban değiştiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, net asgari ücret 17.002 TL oldu. Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk artış ile kıdem tazminatı tabanı 13.414’den 20.002 TL’ye yükseldi.Kıdem tazminatı nedir?Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır.
https://sputniknews.com.tr/20240103/milyonlarca-kisiyi-ilgilendiriyor-memur-zammi-ile-hangi-odemeler-degisecek-neler-etkilenecek-1079271974.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/14/1073744501_75:0:516:331_1920x0_80_0_0_1cd7435b8a11960e7f47da317351008f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çıplak ücret nedir, giydirilmiş ücret nedir, kıdem tazminatı ne olacak, kıdem tazminatı ne kadar, kıdem tazminatı 2024, kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatı 2023, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminatı zammı, kıdem tazminatı zam, kıdem tazminatı taban rakamı ne kadar olacak, 2024 kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanı, 2024 kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı hesaplama 2024
çıplak ücret nedir, giydirilmiş ücret nedir, kıdem tazminatı ne olacak, kıdem tazminatı ne kadar, kıdem tazminatı 2024, kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatı 2023, kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, kıdem tazminatı zammı, kıdem tazminatı zam, kıdem tazminatı taban rakamı ne kadar olacak, 2024 kıdem tazminatı, kıdem tazminatı tavanı, 2024 kıdem tazminatı tavanı, kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı hesaplama 2024

Kıdem tazminatı 2024 yılı için belli oldu

12:09 03.01.2024 (güncellendi: 12:37 03.01.2024)
© İHAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© İHA
Abone ol
Kıdem tazminatı tavan ücreti 2024 yılı tarifesi belli oldu. Asgari ücret ile zamlanan kıdem tazminatı tabanı 20.002 TL olmuştu. Bugün tavan ücret de değişti. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
Memur zammı oranı belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Memur maaşları yüzde 49.25 arttı. Memur zammı oranı bir kalemi daha yukarı taşıdı. İşçisi, işvereni herkesi yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavan ve taban ücretleri Ocak 2024 zammı sonrası ortaya çıktı.

Yeni kıdem tazminatı rakamı

Kıdem tazminatı tavanı memur zammı ile netleşti. Burada gerçekleşen 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 49.25 artış kesinleşirken yeni kıdem tazminatı tavanı 23.489 liradan 35.057 liraya yükseldi.

Yeni asgari ücret belli oldu, taban değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, net asgari ücret 17.002 TL oldu. Asgari ücrete gelen yüzde 49’luk artış ile kıdem tazminatı tabanı 13.414’den 20.002 TL’ye yükseldi.

Kıdem tazminatı nedir?

Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır.
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
EKONOMİ
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Memur zammı ile hangi ödemeler değişecek, neler etkilenecek?
07:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала