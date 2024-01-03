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https://sputniknews.com.tr/20240103/korhan-berzegin-kaybolmasi-davasinda-yeni-gelisme-tinanin-davranisindaki-degisiklik-dikkat-cekti-1079272293.html
Korhan Berzeg'in kaybolması davasında yeni gelişme: Tina’nın davranışındaki değişiklik dikkat çekti
Korhan Berzeg'in kaybolması davasında yeni gelişme: Tina’nın davranışındaki değişiklik dikkat çekti
Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok. Berzeg için umutlar tükenirken, soruşturma aileden gizli yürütülüyor. Tina'nın... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T08:06+0300
2024-01-03T08:06+0300
türkiye
korhan berzeg
şehruz berzeger
köpek
tina
gelişme
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Korhan Berzeg (84), 201 gündür kayıp. Arama çalışmaları, 130'uncu günde sonlandırılırken, artık gelen bir ihbar da yok.Tina'nın kaybolduktan 74 gün sonra döndüğünde, eskisinden çok daha sağlıklı ve bakımlı olduğuna dikkat çekilirken, eskiden bir araç gördüğünde tepki vermeyen köpeğin, şu anda adada yanından geçen araçları görünce durup içine baktığı belirtildi.Daha önce böyle bir davranış sergilemeyen köpeğin, döndüğünde temiz ve bakımlı olmasının yanı sıra bu davranışının da araçla kaçırılmış olma ihtimalini güçlendirdiği belirtilirken, psikolojik destek alan Tina’nın gayet sağlıklı olduğu ve günde 3 kez yürüyüşe çıkarıldığı da öğrenildi.Berzeg’in eşi Angela Berzeg de köpeği Tina’yı aldıktan sonra ayrıldığı Gönen’e bir daha gelmedi. Berzeg, Büyükada’daki evinde yaşamaya devam ederken, ailenin yakınları, 200 gün geçmesine rağmen Tina’nın hala Korhan Berzeg’i beklediğini söyledi. Tina'nın dışkı ve kan örnekleri incelendiİlk olarak köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. Tina’nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı.Aramalara Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan Tina, her defasında, eve geri döndü. Ekipler, Tina’nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başlarken; çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülen köpek, bir süre sonra Angela Berzeg’e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile Büyükada’daki evlerine döndü.Nasıl kayboldu?ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine geldi.17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.17 Haziran günü, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Berzeg’in kaybolduğu alan didik didik arandı, ancak bir sonuca ulaşılamadı. Arama çalışmalarının 74’üncü gününde Berzeg’in köpeği Tina, eve geri döndü. Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20240103/fatih-altayli-supheli-sifatiyla-ifadeye-cagrildi-1079268331.html
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Korhan Berzeg'in kaybolması davasında yeni gelişme: Tina’nın davranışındaki değişiklik dikkat çekti

08:06 03.01.2024
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞKorhan Berzeg
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞ
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan Korhan Berzeg’den 200 gündür haber yok. Berzeg için umutlar tükenirken, soruşturma aileden gizli yürütülüyor. Tina'nın, yanından geçen her aracın içine baktığını söyleyen aile üyeleri, köpeğin bu davranışının Berzeg’in araçla kaçırılmış olma ihtimalini güçlendirdiğini düşünüyor.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan Korhan Berzeg (84), 201 gündür kayıp. Arama çalışmaları, 130'uncu günde sonlandırılırken, artık gelen bir ihbar da yok.
Tina'nın kaybolduktan 74 gün sonra döndüğünde, eskisinden çok daha sağlıklı ve bakımlı olduğuna dikkat çekilirken, eskiden bir araç gördüğünde tepki vermeyen köpeğin, şu anda adada yanından geçen araçları görünce durup içine baktığı belirtildi.
Daha önce böyle bir davranış sergilemeyen köpeğin, döndüğünde temiz ve bakımlı olmasının yanı sıra bu davranışının da araçla kaçırılmış olma ihtimalini güçlendirdiği belirtilirken, psikolojik destek alan Tina’nın gayet sağlıklı olduğu ve günde 3 kez yürüyüşe çıkarıldığı da öğrenildi.
Berzeg’in eşi Angela Berzeg de köpeği Tina’yı aldıktan sonra ayrıldığı Gönen’e bir daha gelmedi. Berzeg, Büyükada’daki evinde yaşamaya devam ederken, ailenin yakınları, 200 gün geçmesine rağmen Tina’nın hala Korhan Berzeg’i beklediğini söyledi.

Tina'nın dışkı ve kan örnekleri incelendi

İlk olarak köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. Tina’nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı.
Aramalara Tina da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan Tina, her defasında, eve geri döndü. Ekipler, Tina’nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başlarken; çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülen köpek, bir süre sonra Angela Berzeg’e teslim edildi. Tina, Angela Berzeg ile Büyükada’daki evlerine döndü.

Nasıl kayboldu?

ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine geldi.
17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.
17 Haziran günü, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıkan Berzeg, bir daha geri dönmedi. Berzeg’in kaybolduğu alan didik didik arandı, ancak bir sonuca ulaşılamadı. Arama çalışmalarının 74’üncü gününde Berzeg’in köpeği Tina, eve geri döndü. Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.
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