https://sputniknews.com.tr/20240103/kirim-kalkinma-vakfi-baskani-sel-kirim-cuma-camiinin-tum-malzemeleri-turkiyeden-karsilandi-1079288708.html

Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Kırım Cuma Camii’nin tüm malzemeleri Türkiye’den karşılandı

Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Kırım Cuma Camii’nin tüm malzemeleri Türkiye’den karşılandı

Kırım yarımadasında Simferopol’deki merkez caminin inşaatı kasım ayında tamamlandı. Caminin açılışının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor. Kırım Kalkınma... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T14:03+0300

2024-01-03T14:03+0300

2024-01-03T14:04+0300

dünya

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kırım platformu

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vladimir putin

recep tayyip erdoğan

cami

cuma namazı

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Ukrayna yönetimin yıllarca izin vermediği Kırım yarımadasında Simferopol’deki merkez caminin inşaatı 2017 yılından başladı. Tesisin işletmeye alınması 2019 olarak planlandı, ancak koronavirüs pandemisi ve inşaat malzemeleri tedarikindeki kesintiler de dahil olmak üzere çalışmalar defalarca ertelendi. Caminin inşası kasım ayında tamamlandı ve ilk Cuma namazı aralık ayında kılındı.İki bölümden oluşan caminin, ilk bölümünü 37 metrekare boyutlarına ve 28 metre yüksekliğinde kubbeye sahip ana bina oluşturuyor. İkinci kısmı ise sütunlu ve şadırvanlı avlu. Caminin, her birisi 50 metre yükseklikte dört minaresi var. Caminin ana binası en az 3 bin kişi kapasitesinde.Camii resmi açılışının 2024 yılının ilk aylarında yapılması planlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’de katılması öngörülen açılışla ilgili Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, “Caminin açılışı görkemli ve geniş çaplı kılmak için büyük ülkemizin diğer cumhuriyetlerinden de din adamlarını davet etmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.‘Cumhurbaşkanı Erdoğan da davet edilecek’Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretinde önemli başlıklardan bir tanesinin Kırım Cuma camisinin olduğunu belirten Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel şunları söyle:‘Tüm malzemeler Türkiye'den karşılandı’Kırım Cami’ni bölge insanı için önemine de değinen Ünver Sel “Kırım’da yapılan bu önemli mimari kalıcı eserin tüm malzemelerinin Türkiye’den karşılanması, Simferopol Akmescit şehrinin en müstesna yerinde yapılmış olması beni oldukça etkiledi. Diğer taraftan Cami ile bütünleştirilerek aydın din adamı geleneğinin sürdürülecek olması müjdesini gördüm. Büyük Katedral Cuma Camii Osmanlı ve Anadolu mimarisinin özelliğini taşıması, Kırım'ın çok dinli, çok mezhepli, çok kültürlü; Müslüman. Hristiyan Ortodoks ve Musevi ibadethaneleri içinde yer alması ayrı anlam taşımaktadır. İlahi dinlerin ortak mesajı Tanrının yarattığı yeryüzünde tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasına yöneliktir. Yine tüm ilahi dinlerin öldürmeyeceksin emri insan canının kutsallığının teminatıdır. Günümüzde Gazze’de ayırt edilmeksizin sivil insanların ve binlerce masum çocuğun seri şekilde öldürülmesi yüce Tanrının ilahi emrini hiçe saymak ve ona başkaldırmaktır. Açılışı gerçekleştirilecek Kırım’ın Simferopol Akmescit şehrinde inşa edilen Büyük Cuma Camii Yüce Allaha adanmış olması nedeniyle, Tanrının barış içinde yaşanmasına dair arzusunu da yerine getirmektir. Cami, cem olunan toplanılan yer anlamındadır. Cuma ise Müslüman bireylerin bir araya gelerek haftalık ibadetlerini yerine getirmelerinden dolayı toplantı demektir. Güzel dünyamızı yok etmek isteyen küresel emperyalist güçlere karşı bir direnç merkezi ve bir aydınlanma havzasıdır” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/kirimda-cuma-camiide-ilk-cuma-namazi-kilindi--1078321148.html

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