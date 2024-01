Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Kırım Cuma Camii’nin tüm malzemeleri Türkiye’den karşılandı

“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, görev süresi boyunca uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çokça defa görüşme gerçekleştirdi. İki lider arasındaki bağın bir mevkidaşlıktan öte olduğunu herkes biliyor. Sayın Erdoğan ile yakın ve tabir-i caizse dostça ilişkileri olan Sayın Putin, daha geçen günlerde Gazze hususunda kendisine atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgede barışın sağlanması ve çatışmaların sonlandırılması için her şeyi yapan bir lider olarak tanımladı. Dolayısıyla Ukrayna’daki krizde de Türkiye’nin bir rolü olacaktır. Kaldı ki Türkiye, geçmişte her iki ülkenin heyetlerini İstanbul’da toplayarak barışa katkıda bulunmak için adım atan ilk ülkelerden birisi oldu. Türkiye, her ne kadar NATO üyesi bir ülke olsa da diğerlerine göre bağımsız bir diplomasi yeteneğine sahiptir. Bir de Kırım’da inşaatı artık sona eren ve ibadete açılan Büyük Cuma Camii var. Bildiğiniz gibi Sayın Vladimir Putin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Kırım’da yeni inşa edilen Büyük Cuma Camisi’nin açılış törenine çağırdı. Biz de Kasım ayında yarımadaya yaptığımız ziyaret sırasında camiye uğrayarak süreci kendi gözümüzle inceleme fırsatını yakaladık. Hali hazırda devam eden Özel Askeri Operasyon’un sonlanmasının ardından Kırım’daki bu güzel caminin açılışında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Cumhuriyeti yerel yetkilileri, Kırım'daki Kırım Tatar nüfus gibi ben de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış töreninde olmasını isterim.”