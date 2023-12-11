Kırım'da Cuma Camii'de ilk cuma namazı kılındı
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Kırım’ın Simferopol kentinde inşa edilen Cuma Camii'nde ilk namaz kılındı.
Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, caminin büyük açılış tarihinin yakın zamanda belirleneceğini açıkladı. İlk cuma namazının kılındığı Cuma Camii'nden kareler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinKırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, 'Caminin açılışı görkemli ve geniş çaplı kılmak için büyük ülkemizin diğer cumhuriyetlerinden de din adamlarını davet etmek istiyoruz” dedi. Cami iki bölümden oluşmakta. İlki, 37 metrekare boyutlarına ve 28 metre yüksekliğinde kubbeye sahip ana bina, ,kincisi ise sütunlu ve şadırvanlı avlu. Caminin, her birisi 50 metre yükseklikte dört minaresi var. Caminin ana binası en az 3 bin kişi kapasitesinde.
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Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, 'Caminin açılışı görkemli ve geniş çaplı kılmak için büyük ülkemizin diğer cumhuriyetlerinden de din adamlarını davet etmek istiyoruz” dedi. Cami iki bölümden oluşmakta. İlki, 37 metrekare boyutlarına ve 28 metre yüksekliğinde kubbeye sahip ana bina, ,kincisi ise sütunlu ve şadırvanlı avlu. Caminin, her birisi 50 metre yükseklikte dört minaresi var. Caminin ana binası en az 3 bin kişi kapasitesinde.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinİlk ibadetin yapıldığı Simferopol'daki Cuma Camii'nden bir kare
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İlk ibadetin yapıldığı Simferopol'daki Cuma Camii'nden bir kare
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinİlk ibadetin yapıldığı Simferopol'daki Cuma Camii'nden bir kare
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İlk ibadetin yapıldığı Simferopol'daki Cuma Camii'nden bir kare
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinKırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, caminin büyük açılış tarihinin yakın zamanda belirleneceğini belirtti
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Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, caminin büyük açılış tarihinin yakın zamanda belirleneceğini belirtti
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinKırım'daki Cuma Camii'nde yapılan ilk ibadetten bir kare
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Kırım'daki Cuma Camii'nde yapılan ilk ibadetten bir kare
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinKırım’ın Simferopol kentinde inşa edilen Cuma Camii'nde ilk ibadet yapıldı. Cuma Camii’nin yapımı, 2017’de başlamıştı ama koronavirüs pandemisi yüzünden askıya alınmıştı.
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Kırım’ın Simferopol kentinde inşa edilen Cuma Camii'nde ilk ibadet yapıldı. Cuma Camii’nin yapımı, 2017’de başlamıştı ama koronavirüs pandemisi yüzünden askıya alınmıştı.