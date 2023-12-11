Kırım'da Cuma Camii'de ilk cuma namazı kılındı

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Kırım Cumhuriyeti lideri Sergey Aksenov, 'Caminin açılışı görkemli ve geniş çaplı kılmak için büyük ülkemizin diğer cumhuriyetlerinden de din adamlarını davet etmek istiyoruz” dedi. Cami iki bölümden oluşmakta. İlki, 37 metrekare boyutlarına ve 28 metre yüksekliğinde kubbeye sahip ana bina, ,kincisi ise sütunlu ve şadırvanlı avlu. Caminin, her birisi 50 metre yükseklikte dört minaresi var. Caminin ana binası en az 3 bin kişi kapasitesinde.