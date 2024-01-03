https://sputniknews.com.tr/20240103/kazak-yayin-sirketi-tvcom-bazi-rus-kanallarinin-yayinina-son-verdi-1079298567.html

Kazak yayın şirketi TVCOM, bazı Rus kanallarının yayınına son verdi

Kazak yayın şirketi TVCOM, bazı Rus kanallarının yayınına son verdi

Kazakistan'da ücretli yayın hizmeti sunan ve ulusal radyo-televizyon kurumunun partneri olan TVCOM şirketi, uydu ve internet televizyonu yayın ağından bazı Rus... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T17:28+0300

2024-01-03T17:28+0300

2024-01-03T17:28+0300

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Kazakistan'da ücretli yayın hizmeti sunan ve ulusal radyo-televizyon kurumunun partneri olan TVCOM şirketi, uydu ve internet televizyonu yayın ağından bazı Rus kanalları çıkardığını duyurdu.TVCOM'dan yapılan açıklamada, kanal sayısının azaltılması kapsamında 'PKVS Kazahstan' Ltd. grubuna ait televizyon kanallarının yayın listesinden çıkarıldığı belirtildi.Yayınına son verilen kanallar arasında 'Pervıy Kanal BDT', 'Poehali', 'Vremya: dalekoe i blizkoe', 'Dom kino', 'Telekafe', 'Dom kino Premium', 'Muzıka Pervogo', 'Pobeda', 'Karusel', 'Bober' ve 'O!' yer aldı.Rus Pervıy Kanal'a ait 'Tsifrovoe semeystvo' projesindeki tüm kanalların içerikleri alternatifsiz nitelikte olması gereken pakette yer aldığına dikkat çeken TVCOM, bu nedenle Pervıy Kanal'la birlikte paketin diğer kanallarını da yayın programından çıkarmak zorunda kaldıklarının altını çizdi.TVCOM, şirket yönetiminin kararıyla haber ağırlıklı yabancı kanalların oranının kademeli olarak azaltılacağını, zira abonelerin yüksek düzeyde medya okuryazarlığına ulaştığını ve haberleri öncelikle sosyal ağlardan takip ettiğini vurguladı.Şirket, yabancı haber kanalları yerine yayın ağına Kazak kanalları da dahil reytingi yüksek eğlence, film ve eğitim amaçlı, yüksek reytingli televizyon kanallarının dahil edilmesinin planlandığını ekledi.

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