https://sputniknews.com.tr/20240103/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-uyari-toprak-biriktirdigi-gucu-atmaya-calisiyor-1079304188.html

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den uyarı: Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den uyarı: Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, kentsel dönüşüm konusunda uyarıda bulunarak, "Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin düzeltilmesi lazım. Kentsel... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T20:33+0300

2024-01-03T20:33+0300

2024-01-03T20:33+0300

yaşam

yoshinori moriwaki

yoshinori moriwaki

deprem

deprem

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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.Japon uzman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen "Depremle yaşamak" konferansında, Türkiye'de son 3 yıldır depremlerin arttığını söyledi.'Özellikle 3 sene önce Silivri'den başladı'Dünyanın birçok yerinde depremin olduğunu anımsatan Moriwaki, "Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Özellikle 3 sene önce Silivri'den başladı. Sonra Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay geldi. Arada Muğla, Manisa, İzmir'de depremler oldu ve Türkiye'de depremlerin devam edeceğini de söyleyebilirim" dedi.'Alanya için bir tehlike söz konusu değil ama'Alanya'nın deprem tehlikesi olarak 4. kategoride yer aldığını dile getiren Moriwaki, Doğu Anadolu fay hattıyla ilişkili Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra Kıbrıs'a uzanan bir fay hattı olduğunu belirtti. Moriwaki, buradaki fay hattının deniz içinde olduğunu hatırlatarak, "Alanya için bir tehlike söz konusu değil ama sahil kesimlerinde tsunami tehlikesi oluşturuyor. Japonya'daki gibi şiddetli bir deprem bu bölgede olmayacak ama en kötü senaryoda 3 metrelik tsunaminin oluşması mümkün. Bu da sahil kesimlerinde bir sıkıntı oluşturabilir. Burada da insanlar depremden sonra deniz kenarından en az 3 metre yükseklikteki sağlam binaların 2 ve 3. katına çıkmaları gerekebilir "diye konuştu.Türkiye'deki binaların 1999'dan sonra kalitesinin arttığını kaydeden Moriwaki, son depremlerde yeni yapılan binalarda hasarın çok daha az olduğunu belirtti.'İlerleme oldu ama bu da yetmeyecektir'Moriwaki, bunun da denetimlerin daha doğru yapıldığını gösterdiğini dile getirerek, "1999 depreminden sonra ilerleme oldu ama bu da yetmeyecektir. Daha çok çalışmak lazım" ifadelerini kullandı.Türkiye'deki birçok yapının kentsel dönüşüm çerçevesinde kısa sürede yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, şöyle konuştu:Moriwaki, depremde alınacak önlemlerin yanı sıra insan eğitiminin uzun vadede çok önemli olduğunu kaydederek, eğitimin anaokulundan başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231213/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-istanbul-icin-yumusak-zemin-uyarisi-riskli-bolgeleri-acikladi-1078436599.html

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yoshinori moriwaki, yoshinori moriwaki, deprem, deprem