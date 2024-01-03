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Japon deprem uzmanı Moriwaki'den uyarı: Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den uyarı: Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, kentsel dönüşüm konusunda uyarıda bulunarak, "Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin düzeltilmesi lazım. Kentsel... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
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yoshinori moriwaki
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Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.Japon uzman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen "Depremle yaşamak" konferansında, Türkiye'de son 3 yıldır depremlerin arttığını söyledi.'Özellikle 3 sene önce Silivri'den başladı'Dünyanın birçok yerinde depremin olduğunu anımsatan Moriwaki, "Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Özellikle 3 sene önce Silivri'den başladı. Sonra Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay geldi. Arada Muğla, Manisa, İzmir'de depremler oldu ve Türkiye'de depremlerin devam edeceğini de söyleyebilirim" dedi.'Alanya için bir tehlike söz konusu değil ama'Alanya'nın deprem tehlikesi olarak 4. kategoride yer aldığını dile getiren Moriwaki, Doğu Anadolu fay hattıyla ilişkili Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra Kıbrıs'a uzanan bir fay hattı olduğunu belirtti. Moriwaki, buradaki fay hattının deniz içinde olduğunu hatırlatarak, "Alanya için bir tehlike söz konusu değil ama sahil kesimlerinde tsunami tehlikesi oluşturuyor. Japonya'daki gibi şiddetli bir deprem bu bölgede olmayacak ama en kötü senaryoda 3 metrelik tsunaminin oluşması mümkün. Bu da sahil kesimlerinde bir sıkıntı oluşturabilir. Burada da insanlar depremden sonra deniz kenarından en az 3 metre yükseklikteki sağlam binaların 2 ve 3. katına çıkmaları gerekebilir "diye konuştu.Türkiye'deki binaların 1999'dan sonra kalitesinin arttığını kaydeden Moriwaki, son depremlerde yeni yapılan binalarda hasarın çok daha az olduğunu belirtti.'İlerleme oldu ama bu da yetmeyecektir'Moriwaki, bunun da denetimlerin daha doğru yapıldığını gösterdiğini dile getirerek, "1999 depreminden sonra ilerleme oldu ama bu da yetmeyecektir. Daha çok çalışmak lazım" ifadelerini kullandı.Türkiye'deki birçok yapının kentsel dönüşüm çerçevesinde kısa sürede yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, şöyle konuştu:Moriwaki, depremde alınacak önlemlerin yanı sıra insan eğitiminin uzun vadede çok önemli olduğunu kaydederek, eğitimin anaokulundan başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-istanbul-icin-yumusak-zemin-uyarisi-riskli-bolgeleri-acikladi-1078436599.html
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yoshinori moriwaki, yoshinori moriwaki, deprem, deprem

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den uyarı: Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor

20:33 03.01.2024
© AA / Mustafa KurtYüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AA / Mustafa Kurt
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, kentsel dönüşüm konusunda uyarıda bulunarak, "Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin düzeltilmesi lazım. Kentsel dönüşümü binalarda hemen yapmak lazım" dedi. Moriwaki, "Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Özellikle 3 sene önce Silivri'den başladı" diye konuştu.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.
Japon uzman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen "Depremle yaşamak" konferansında, Türkiye'de son 3 yıldır depremlerin arttığını söyledi.

'Özellikle 3 sene önce Silivri'den başladı'

Dünyanın birçok yerinde depremin olduğunu anımsatan Moriwaki, "Toprak biriktirdiği gücü atmaya çalışıyor. Özellikle 3 sene önce Silivri'den başladı. Sonra Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay geldi. Arada Muğla, Manisa, İzmir'de depremler oldu ve Türkiye'de depremlerin devam edeceğini de söyleyebilirim" dedi.

'Alanya için bir tehlike söz konusu değil ama'

Alanya'nın deprem tehlikesi olarak 4. kategoride yer aldığını dile getiren Moriwaki, Doğu Anadolu fay hattıyla ilişkili Elazığ, Kahramanmaraş ve Hatay'dan sonra Kıbrıs'a uzanan bir fay hattı olduğunu belirtti. Moriwaki, buradaki fay hattının deniz içinde olduğunu hatırlatarak, "Alanya için bir tehlike söz konusu değil ama sahil kesimlerinde tsunami tehlikesi oluşturuyor. Japonya'daki gibi şiddetli bir deprem bu bölgede olmayacak ama en kötü senaryoda 3 metrelik tsunaminin oluşması mümkün. Bu da sahil kesimlerinde bir sıkıntı oluşturabilir. Burada da insanlar depremden sonra deniz kenarından en az 3 metre yükseklikteki sağlam binaların 2 ve 3. katına çıkmaları gerekebilir "diye konuştu.
Türkiye'deki binaların 1999'dan sonra kalitesinin arttığını kaydeden Moriwaki, son depremlerde yeni yapılan binalarda hasarın çok daha az olduğunu belirtti.

'İlerleme oldu ama bu da yetmeyecektir'

Moriwaki, bunun da denetimlerin daha doğru yapıldığını gösterdiğini dile getirerek, "1999 depreminden sonra ilerleme oldu ama bu da yetmeyecektir. Daha çok çalışmak lazım" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki birçok yapının kentsel dönüşüm çerçevesinde kısa sürede yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, şöyle konuştu:
"Türkiye'deki yapıların yüzde 50'sinin düzeltilmesi lazım. Kentsel dönüşümü binalarda hemen yapmak lazım. Kentsel dönüşümü yaparken binada güçlendirme de yapılabilir. Bunun için Japonya'dan 2 şirketi Türkiye'ye getirttim."
Moriwaki, depremde alınacak önlemlerin yanı sıra insan eğitiminin uzun vadede çok önemli olduğunu kaydederek, eğitimin anaokulundan başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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