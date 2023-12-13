https://sputniknews.com.tr/20231213/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-istanbul-icin-yumusak-zemin-uyarisi-riskli-bolgeleri-acikladi-1078436599.html

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul için 'yumuşak zemin' uyarısı: Riskli bölgeleri açıkladı

Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul için 'yumuşak zemin' uyarısı: Riskli bölgeleri açıkladı

Japon deprem uzmanı Moriwaki, İstanbul'daki bazı yerleşim yerleri için "yumuşak zemin" uyarısında bulunarak, olası bir depremden en çok etkilenecek bölgeleri... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T20:58+0300

2023-12-13T20:58+0300

2023-12-13T20:58+0300

türkiye

japon

deprem

yoshinori moriwaki

yoshinori moriwaki

istanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068267588_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_0350406b088392307332408b74bb9d77.jpg

Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depreminde İstanbul'daki bazı bölgelerin yumuşak zemin sebebiyle daha fazla hasar alabileceğini bildirdi.Moriwaki, kentteki bir otelde, özel bir firma tarafından düzenlenen "Depreme Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık" konulu seminerde iş insanlarıyla bir araya geldi.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Moriwaki, İstanbul'da yaşanabilecek bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.Şiddetli depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım. Sert zeminin yeri ise Boğaz'ın iki tarafında. Deprem, sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok vuruyor. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ama Avcılar'da binalar çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak" diye konuştu.Moriwaki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çoğunlukla yumuşak zeminli bölgelerde hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231208/japon-deprem-uzmanindan-uyari-depreme-hazirlikli-olun-1078228083.html

türkiye

istanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yumuşak zeminli bölgeler, japon uzmanın işaret ettiği deprem bölgeleri, japon uzmana göre istanbuldaki riskli bölgeler, istanbul'daki riskli bölgeler hangisi?