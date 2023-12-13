https://sputniknews.com.tr/20231213/japon-deprem-uzmani-moriwakiden-istanbul-icin-yumusak-zemin-uyarisi-riskli-bolgeleri-acikladi-1078436599.html
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul için 'yumuşak zemin' uyarısı: Riskli bölgeleri açıkladı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul için 'yumuşak zemin' uyarısı: Riskli bölgeleri açıkladı
Japon deprem uzmanı Moriwaki, İstanbul'daki bazı yerleşim yerleri için "yumuşak zemin" uyarısında bulunarak, olası bir depremden en çok etkilenecek bölgeleri... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T20:58+0300
2023-12-13T20:58+0300
2023-12-13T20:58+0300
türkiye
japon
deprem
yoshinori moriwaki
yoshinori moriwaki
istanbul
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
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Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depreminde İstanbul'daki bazı bölgelerin yumuşak zemin sebebiyle daha fazla hasar alabileceğini bildirdi.Moriwaki, kentteki bir otelde, özel bir firma tarafından düzenlenen "Depreme Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık" konulu seminerde iş insanlarıyla bir araya geldi.Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Moriwaki, İstanbul'da yaşanabilecek bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.Şiddetli depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım. Sert zeminin yeri ise Boğaz'ın iki tarafında. Deprem, sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok vuruyor. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ama Avcılar'da binalar çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak" diye konuştu.Moriwaki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çoğunlukla yumuşak zeminli bölgelerde hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/japon-deprem-uzmanindan-uyari-depreme-hazirlikli-olun-1078228083.html
türkiye
istanbul
marmara denizi
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yumuşak zeminli bölgeler, japon uzmanın işaret ettiği deprem bölgeleri, japon uzmana göre istanbuldaki riskli bölgeler, istanbul'daki riskli bölgeler hangisi?
yumuşak zeminli bölgeler, japon uzmanın işaret ettiği deprem bölgeleri, japon uzmana göre istanbuldaki riskli bölgeler, istanbul'daki riskli bölgeler hangisi?
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den İstanbul için 'yumuşak zemin' uyarısı: Riskli bölgeleri açıkladı
Japon deprem uzmanı Moriwaki, İstanbul'daki bazı yerleşim yerleri için "yumuşak zemin" uyarısında bulunarak, olası bir depremden en çok etkilenecek bölgeleri sıraladı.
Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depreminde İstanbul'daki bazı bölgelerin yumuşak zemin sebebiyle daha fazla hasar alabileceğini bildirdi.
Moriwaki, kentteki bir otelde, özel bir firma tarafından düzenlenen "Depreme Karşı Bilinçlendirme ve Farkındalık" konulu seminerde iş insanlarıyla bir araya geldi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Moriwaki, İstanbul'da yaşanabilecek bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
Şiddetli depremlerde yumuşak zeminli alanların daha çok etkilendiğini dile getiren Moriwaki, "Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece'de zemin çok yumuşak. Öncelikle yumuşak zeminli alanları yapmak lazım. Sert zeminin yeri ise Boğaz'ın iki tarafında. Deprem, sert zeminde hızlı gidiyor ve fazla dalga vurmuyor ama yumuşaksa deprem yavaş gidiyor ve dalga çok vuruyor. 1999'daki Gölcük depreminde İstanbul'da fazla sıkıntı yoktu ama Avcılar'da binalar çöktü. Çünkü oranın zemini çok yumuşak" diye konuştu.
Moriwaki, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde de çoğunlukla yumuşak zeminli bölgelerde hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.