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https://sputniknews.com.tr/20240103/iyi-parti-sozcusu-zorludan-davutoglu-aksener-gorusmesine-iliskin-aciklama-1079305087.html
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Davutoğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Davutoğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama
İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T21:49+0300
2024-01-03T21:52+0300
türkiye
kürşad zorlu
iyi parti
türkiye istatistik kurumu (tüik)
meral akşener
ahmet davutoğlu
enflasyon
ssk
bağ-kur
suudi arabistan
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Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının "düşük açıklandığına dair kaygılar azalmış olmasa da" açıklanan haliyle bile enflasyonun oldukça yüksek olduğunu söyledi.Zorlu, memur emeklilerinin yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 37,57 zam aldığını anımsatarak, daha önce yaptıkları en düşük emekli aylığının asgari ücrete çekilmesi ve bunu sağlayacak şekilde emekli zam oranına refah payı ve seyyanen artış eklenmesi gerektiği önerisini tekrarladı.'Futbol Federasyonu başkanının bir dakika bile o görevde durmaması gerekiyor'Kürşad Zorlu, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali'nin iptaliyle ilgili de konuştu.Zorlu, "Söyler misiniz eski adı 'Cumhurbaşkanlığı kupası' olan böyle bir müsabakanın Cumhuriyetin 100. yılında orada ne işi vardı? 3-5 milyon dolar için böyle bir tabloya sebep olmaya değer miydi?" diye konuştu.Futbol Federasyonuna eleştirilerde bulunan Zorlu, "Bize göre Futbol Federasyonu başkanının bir dakika bile o görevde durmaması gerekiyor. Acaba affını istemesi için daha ne gibi bir skandal yaşanması gerekiyor bu ülkede? Bu vesileyle her iki kulübümüzü de gösterdikleri bu dik duruş sebebiyle tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Suç şüphesine rastlanması halinde Cumhuriyet savcıları gereğini yapmalı'Üniversite öğrencisi E.A'nın, İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönmekte olan İsmail Aydemir'e, yumruklu saldırıda bulunması sebebiyle tutuklanmasına da değinen Zorlu, fiziksel şiddeti asla savunmadıklarını ancak "tutuklama gibi en ağır koruma tedbirine başvurulmasının hukuka aykırı olduğunu" söyledi.Zorlu, "Burada eşitlik ve ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği ortadadır. Oysa yasalar önünde tüm yurttaşlar eşittir" değerlendirmesini yaptı.Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Zorlu, bir soru üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Bizden ayrılanlar AK Parti'ye nasıl gidecekler, gitse de almayacaklar, nisan ayına kadar kimse AK Parti'ye geçemeyecek" dediği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.'Bahsedilen yazı, iddialar, bunlar kabul edilir şeyler değil'Zorlu, "İYİ Parti seçimlere tek başına girme kararı almasından itibaren bize karşı ağır saldırılar, belli çevrelerden bizi karıştırmaya yönelik bir dizi girişimler olduğunu da biliyoruz. Arkadaşlarımız istifa ederek gidebilir, burada sorun yok ama bahsedilen yazı, iddialar, bunlar kabul edilir şeyler değil. Kendi adaylarımız ile bu seçimlere katılacağız" ifadelerini kullandı.Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinde talebin Davutoğlu'ndan geldiğini belirten Zorlu, "Görüşmede Gazze'deki katliam, bu konuda neler yapılabileceği konuları üzerine duruldu. Bunun dışında bir başlığın olmadığını ifade edebilirim" dedi.31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 4 büyükşehir, 10 il, 108 ilçe ve 18 beldede adayların açıklandığını, gelecek hafta da adayların açıklanmasına devam edileceğini aktaran Zorlu, 5 Ocak'tan itibaren seçim çalışmaları için sahaya ineceklerini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/iyi-parti-sozcusu-zorludan-chpye-bunun-adi-operasyon-siyasetidir-1078585847.html
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kürşad zorlu, iyi parti, türkiye istatistik kurumu (tüik), meral akşener, ahmet davutoğlu, enflasyon, ssk, bağ-kur, suudi arabistan, ak parti
kürşad zorlu, iyi parti, türkiye istatistik kurumu (tüik), meral akşener, ahmet davutoğlu, enflasyon, ssk, bağ-kur, suudi arabistan, ak parti

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Davutoğlu-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama

21:49 03.01.2024 (güncellendi: 21:52 03.01.2024)
© AA / Raşit AydoğanGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından Akşener, Davutoğlu'nu uğurladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından Akşener, Davutoğlu'nu uğurladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinde İsrail'in Gazze'deki katliamının ele alındığını belirterek, "Bu konuda neler yapılabileceği konuları üzerine duruldu. Bunun dışında bir başlığın olmadığını ifade edebilirim." dedi.
Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının "düşük açıklandığına dair kaygılar azalmış olmasa da" açıklanan haliyle bile enflasyonun oldukça yüksek olduğunu söyledi.
Zorlu, memur emeklilerinin yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 37,57 zam aldığını anımsatarak, daha önce yaptıkları en düşük emekli aylığının asgari ücrete çekilmesi ve bunu sağlayacak şekilde emekli zam oranına refah payı ve seyyanen artış eklenmesi gerektiği önerisini tekrarladı.

'Futbol Federasyonu başkanının bir dakika bile o görevde durmaması gerekiyor'

Kürşad Zorlu, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Finali'nin iptaliyle ilgili de konuştu.
Zorlu, "Söyler misiniz eski adı 'Cumhurbaşkanlığı kupası' olan böyle bir müsabakanın Cumhuriyetin 100. yılında orada ne işi vardı? 3-5 milyon dolar için böyle bir tabloya sebep olmaya değer miydi?" diye konuştu.
Futbol Federasyonuna eleştirilerde bulunan Zorlu, "Bize göre Futbol Federasyonu başkanının bir dakika bile o görevde durmaması gerekiyor. Acaba affını istemesi için daha ne gibi bir skandal yaşanması gerekiyor bu ülkede? Bu vesileyle her iki kulübümüzü de gösterdikleri bu dik duruş sebebiyle tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Suç şüphesine rastlanması halinde Cumhuriyet savcıları gereğini yapmalı'

Üniversite öğrencisi E.A'nın, İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından evine dönmekte olan İsmail Aydemir'e, yumruklu saldırıda bulunması sebebiyle tutuklanmasına da değinen Zorlu, fiziksel şiddeti asla savunmadıklarını ancak "tutuklama gibi en ağır koruma tedbirine başvurulmasının hukuka aykırı olduğunu" söyledi.
Zorlu, "Burada eşitlik ve ölçülülük ilkesinin ihlal edildiği ortadadır. Oysa yasalar önünde tüm yurttaşlar eşittir" değerlendirmesini yaptı.
Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Zorlu, bir soru üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Bizden ayrılanlar AK Parti'ye nasıl gidecekler, gitse de almayacaklar, nisan ayına kadar kimse AK Parti'ye geçemeyecek" dediği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

'Bahsedilen yazı, iddialar, bunlar kabul edilir şeyler değil'

Zorlu, "İYİ Parti seçimlere tek başına girme kararı almasından itibaren bize karşı ağır saldırılar, belli çevrelerden bizi karıştırmaya yönelik bir dizi girişimler olduğunu da biliyoruz. Arkadaşlarımız istifa ederek gidebilir, burada sorun yok ama bahsedilen yazı, iddialar, bunlar kabul edilir şeyler değil. Kendi adaylarımız ile bu seçimlere katılacağız" ifadelerini kullandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinde talebin Davutoğlu'ndan geldiğini belirten Zorlu, "Görüşmede Gazze'deki katliam, bu konuda neler yapılabileceği konuları üzerine duruldu. Bunun dışında bir başlığın olmadığını ifade edebilirim" dedi.
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 4 büyükşehir, 10 il, 108 ilçe ve 18 beldede adayların açıklandığını, gelecek hafta da adayların açıklanmasına devam edileceğini aktaran Zorlu, 5 Ocak'tan itibaren seçim çalışmaları için sahaya ineceklerini söyledi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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Kürşad Zorlu: 'Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin, size onunla bir görüşme ayarlayalım' dedi
18 Aralık 2023, 22:47
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