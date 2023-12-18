İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan CHP tepkisi: 'Bunun adı operasyon siyasetidir'

"Partimize yönelik çok ciddi bir manipülatif, yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz de zaman zaman çıkıp bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Diyarbakır örneğinden başlarsak, orada bizim 11 bin 179 kayıtlı üyemiz vardı. Son 1 haftada sadece 525 üye istifası gerçekleşti. Son 10 günlük süreç içerisinde bir kısım istifalar yaşandı ama yeni üye katılımları da oldu. Bunları bir bütün içerisinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek istiyorum. İstanbul örneğinden bahsettiniz, şimdi ilk defa bir şey söylüyorum, ismi geçen arkadaşlardan biri, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin belediye meclis üyemizi arıyor. 'Bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin' diyor. CHP’li başka bir kişinin ismini vererek 'size onunla bir görüşme ayarlayalım' diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir. Bunun adı eleştiri siyaseti değildir. Elbette partimizden kimsenin gitmesini istemeyiz, elbette haklı eleştirilerle ayrılan arkadaşlarımıza saygımız var. Ama bu bahsettiğim başka bir şey. Bir parti kendi iradesiyle, yetkili organlarıyla, 'hür ve müstakil bir biçimde rekabet etmek istiyorum' diyorsa, 'Türkiye’de üçüncü bir yolun öncüsü olacağım' diyerek bu kutlu duruşu ortaya koyuyorsa karşımızda bulacağımız bu davranış mıdır? Bu hangi parti disiplinine, hangi parti samimiyetine yakışır. İsim vermedim çünkü arkadaşımızdan izin almadım. Ancak bu örnek çok önemlidir. Bunun adını operasyon siyaseti olarak adlandırmaktan geri durmayacağım."