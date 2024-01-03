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İran’da bir günlük yas ilan edildi
İran’da bir günlük yas ilan edildi
İran’ın Kirman eyaletinde 100'den fazla can kaybına, 200'den fazla da kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük yas ilan... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T22:31+0300
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İran’da hükümet, Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin Kirman'daki kabrinin yakınlarında anma törenlerinde düzenlenen iki bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Hükümet, terör saldırısı olarak değerlendirdikleri bombalı saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.Saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.Hükümet, terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.Diğer yandan, Kirman Valiliği'nden yapılan açıklamada da eyalette 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmiştiİranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-ruhani-lideri-hamaneyden-kirmandaki-saldirinin-organizatorlerine-sert-karsilik-sozu-1079305426.html
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iran, kasım süleymani, saldırı
iran, kasım süleymani, saldırı

İran’da bir günlük yas ilan edildi

22:31 03.01.2024
© AFP 2023 / -İran patlamalar
İran patlamalar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / -
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İran’ın Kirman eyaletinde 100'den fazla can kaybına, 200'den fazla da kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük yas ilan edildi.
İran’da hükümet, Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin Kirman'daki kabrinin yakınlarında anma törenlerinde düzenlenen iki bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Hükümet, terör saldırısı olarak değerlendirdikleri bombalı saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.
Saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.
Hükümet, terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.
Diğer yandan, Kirman Valiliği'nden yapılan açıklamada da eyalette 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.
Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti
İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
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İran ruhani lideri Hamaney’den Kirman’daki saldırının organizatörlerine sert karşılık sözü
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