https://sputniknews.com.tr/20240103/iranda-bir-gunluk-yas-ilan-edildi-1079305532.html

İran’da bir günlük yas ilan edildi

İran’da bir günlük yas ilan edildi

İran’ın Kirman eyaletinde 100'den fazla can kaybına, 200'den fazla da kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük yas ilan... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T22:31+0300

2024-01-03T22:31+0300

2024-01-03T22:31+0300

iran

dünya

kasım süleymani

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079296323_0:98:1361:864_1920x0_80_0_0_a3fa3570566ea8ed34a114ac46a50569.jpg

İran’da hükümet, Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin Kirman'daki kabrinin yakınlarında anma törenlerinde düzenlenen iki bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Hükümet, terör saldırısı olarak değerlendirdikleri bombalı saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.Saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.Hükümet, terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.Diğer yandan, Kirman Valiliği'nden yapılan açıklamada da eyalette 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmiştiİranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-ruhani-lideri-hamaneyden-kirmandaki-saldirinin-organizatorlerine-sert-karsilik-sozu-1079305426.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, kasım süleymani, saldırı