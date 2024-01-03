https://sputniknews.com.tr/20240103/iranda-bir-gunluk-yas-ilan-edildi-1079305532.html
İran’da bir günlük yas ilan edildi
İran’da bir günlük yas ilan edildi
İran’ın Kirman eyaletinde 100'den fazla can kaybına, 200'den fazla da kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük yas ilan... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T22:31+0300
2024-01-03T22:31+0300
2024-01-03T22:31+0300
iran
dünya
kasım süleymani
saldırı
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İran’da hükümet, Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin Kirman'daki kabrinin yakınlarında anma törenlerinde düzenlenen iki bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.Hükümet, terör saldırısı olarak değerlendirdikleri bombalı saldırıları şiddetle kınadığını bildirdi.Saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.Hükümet, terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.Diğer yandan, Kirman Valiliği'nden yapılan açıklamada da eyalette 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmiştiİranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/iran-ruhani-lideri-hamaneyden-kirmandaki-saldirinin-organizatorlerine-sert-karsilik-sozu-1079305426.html
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iran, kasım süleymani, saldırı
iran, kasım süleymani, saldırı
İran’da bir günlük yas ilan edildi
İran’ın Kirman eyaletinde 100'den fazla can kaybına, 200'den fazla da kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük yas ilan edildi.
İran’da hükümet, Ocak 2020'de ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin Kirman'daki kabrinin yakınlarında anma törenlerinde düzenlenen iki bombalı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Hükümet, terör saldırısı olarak değerlendirdikleri bombalı saldırıları
şiddetle kınadığını bildirdi.
Saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu.
Hükümet, terör saldırısı nedeniyle ülkede bir günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.
Diğer yandan, Kirman Valiliği'nden yapılan açıklamada da eyalette 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.
Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti
İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.