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İBB ve DMM'den dikkat çeken uyarı: Belediyeden gelen mesajı açmayın
İBB ve DMM'den dikkat çeken uyarı: Belediyeden gelen mesajı açmayın
Milyonlarca kişinin telefonuna gönderilen kısa mesaj, yetkilileri alarma geçirdi. Mesajda bir bağlantı adresini yönlendirme yapıldığı görülürken, İBB ve... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
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dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
dezenformasyon yasası
dolandırıcılık
telefon dolandırıcılığı
internet dolandırıcılığı
nitelikli dolandırıcılık
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İnternet korsanları ve dolandırıcılar, dün akşam saatlerinde milyonlarca numaraya kısa mesaj yolladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan gönderilmiş gibi atılan mesajda kullanıcılara, "e-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" ifadelerinin kullanıldığı bir mesajla birlikte bağlantı adresi gönderildi.Söz konusu bağlantı adresinin bir dolandırıcıların oyunu olduğunu bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise şu şekilde bir açıklama paylaştı:Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama geldiMesaj hakkında bir paylaşım da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz.' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.
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dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mezarlık, mezarlık işleri müdürlüğü, mesaj
dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi, dezenformasyon yasası, dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, internet dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mezarlık, mezarlık işleri müdürlüğü, mesaj

İBB ve DMM'den dikkat çeken uyarı: Belediyeden gelen mesajı açmayın

08:23 03.01.2024
© AATelefon - Mesaj
Telefon - Mesaj - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© AA
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Milyonlarca kişinin telefonuna gönderilen kısa mesaj, yetkilileri alarma geçirdi. Mesajda bir bağlantı adresini yönlendirme yapıldığı görülürken, İBB ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu mesajın aldatmaca olduğunu duyurdu.
İnternet korsanları ve dolandırıcılar, dün akşam saatlerinde milyonlarca numaraya kısa mesaj yolladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan gönderilmiş gibi atılan mesajda kullanıcılara, "e-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" ifadelerinin kullanıldığı bir mesajla birlikte bağlantı adresi gönderildi.
Söz konusu bağlantı adresinin bir dolandırıcıların oyunu olduğunu bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise şu şekilde bir açıklama paylaştı:
“Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama geldi

Mesaj hakkında bir paylaşım da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz.' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.
Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.
Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."
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