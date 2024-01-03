https://sputniknews.com.tr/20240103/ibb-ve-dmmden-dikkat-ceken-uyari-belediyeden-gelen-mesaji-acmayin-1079272534.html

İBB ve DMM'den dikkat çeken uyarı: Belediyeden gelen mesajı açmayın

İBB ve DMM'den dikkat çeken uyarı: Belediyeden gelen mesajı açmayın

Milyonlarca kişinin telefonuna gönderilen kısa mesaj, yetkilileri alarma geçirdi. Mesajda bir bağlantı adresini yönlendirme yapıldığı görülürken, İBB ve... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T08:23+0300

2024-01-03T08:23+0300

2024-01-03T08:23+0300

türkiye

dezenformasyon

dezenformasyonla mücadele merkezi

dezenformasyon yasası

dolandırıcılık

telefon dolandırıcılığı

internet dolandırıcılığı

nitelikli dolandırıcılık

e-dolandırıcılık

ibb

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İnternet korsanları ve dolandırıcılar, dün akşam saatlerinde milyonlarca numaraya kısa mesaj yolladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan gönderilmiş gibi atılan mesajda kullanıcılara, "e-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" ifadelerinin kullanıldığı bir mesajla birlikte bağlantı adresi gönderildi.Söz konusu bağlantı adresinin bir dolandırıcıların oyunu olduğunu bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise şu şekilde bir açıklama paylaştı:Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama geldiMesaj hakkında bir paylaşım da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz.' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.

https://sputniknews.com.tr/20240103/korhan-berzegin-kaybolmasi-davasinda-yeni-gelisme-tinanin-davranisindaki-degisiklik-dikkat-cekti-1079272293.html

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