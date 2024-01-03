İBB ve DMM'den dikkat çeken uyarı: Belediyeden gelen mesajı açmayın
© AATelefon - Mesaj
© AA
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Milyonlarca kişinin telefonuna gönderilen kısa mesaj, yetkilileri alarma geçirdi. Mesajda bir bağlantı adresini yönlendirme yapıldığı görülürken, İBB ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu mesajın aldatmaca olduğunu duyurdu.
İnternet korsanları ve dolandırıcılar, dün akşam saatlerinde milyonlarca numaraya kısa mesaj yolladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan gönderilmiş gibi atılan mesajda kullanıcılara, "e-Devlet kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" ifadelerinin kullanıldığı bir mesajla birlikte bağlantı adresi gönderildi.
Söz konusu bağlantı adresinin bir dolandırıcıların oyunu olduğunu bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise şu şekilde bir açıklama paylaştı:
Söz konusu bağlantı adresinin bir dolandırıcıların oyunu olduğunu bildiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise şu şekilde bir açıklama paylaştı:
“Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz."
📢ÖNEMLİ DUYURU— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) January 2, 2024
Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz. pic.twitter.com/9DLK9gEE4w
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de açıklama geldi
Mesaj hakkında bir paylaşım da İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz.' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.
Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.
Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."
Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 2, 2024
➡️ Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi… pic.twitter.com/bnEv8qSISk