Hizbullah, Aruri suikastı sonrası İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Haaland efsane olma yolunda hızla ilerliyor'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Siyasi partileri birleştiren isim kim?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
2024 yılı konut sektörü beklentileri
12:05
85 dk
ANADOLU ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
En büyük hayali Cumhuriyet’in 100. yılında sahnede olabilmekti
13:31
17 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli zamları ne olacak?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
18:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
19:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/hizbullah-aruri-suikasti-sonrasi-israile-ait-3-askeri-noktaya-saldiri-duzenledi-1079269304.html
Hizbullah, Aruri suikastı sonrası İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
Hizbullah, Aruri suikastı sonrası İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’yi başkent Beyrut'ta öldürmesinin ardından İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T01:29+0300
2024-01-03T01:29+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
israil-filistin
israil
hamas
hamas
hamas
hamas
lübnan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24872c9e1a8ce4cbe639ce73bf53e5e4.jpg
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail'in Cel el-Alem askeri noktasının füzelerle, Merc ve Mitat askeri noktalarının da uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile birlikte toplamda 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.Hizbullah saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-arurinin-oldurulmesinin-yansimalarindan-israil-sorumludur-1079268609.html
israil
hamas
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5636f88f0d1cb3b82e2ffd7f927490f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hizbullah, israil-filistin, israil, hamas, hamas, hamas, hamas, lübnan
hizbullah, israil-filistin, israil, hamas, hamas, hamas, hamas, lübnan

Hizbullah, Aruri suikastı sonrası İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi

01:29 03.01.2024
© Sputnik / Abedal Kader AlbaiLübnan'daki Hizbullah
Lübnan'daki Hizbullah - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albai
Abone ol
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’yi başkent Beyrut'ta öldürmesinin ardından İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in Cel el-Alem askeri noktasının füzelerle, Merc ve Mitat askeri noktalarının da uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile birlikte toplamda 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Hizbullah saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.
İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Beyrut'taki Hamas ofisine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırının düzenlendiği binadan alev ve dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: Aruri'nin öldürülmesinin yansımalarından İsrail sorumludur
00:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала