https://sputniknews.com.tr/20240103/hizbullah-aruri-suikasti-sonrasi-israile-ait-3-askeri-noktaya-saldiri-duzenledi-1079269304.html
Hizbullah, Aruri suikastı sonrası İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
Hizbullah, Aruri suikastı sonrası İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’yi başkent Beyrut'ta öldürmesinin ardından İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T01:29+0300
2024-01-03T01:29+0300
2024-01-03T01:29+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
israil-filistin
israil
hamas
hamas
hamas
hamas
lübnan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24872c9e1a8ce4cbe639ce73bf53e5e4.jpg
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail'in Cel el-Alem askeri noktasının füzelerle, Merc ve Mitat askeri noktalarının da uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile birlikte toplamda 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.Hizbullah saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-arurinin-oldurulmesinin-yansimalarindan-israil-sorumludur-1079268609.html
israil
hamas
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5636f88f0d1cb3b82e2ffd7f927490f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hizbullah, israil-filistin, israil, hamas, hamas, hamas, hamas, lübnan
hizbullah, israil-filistin, israil, hamas, hamas, hamas, hamas, lübnan
Hizbullah, Aruri suikastı sonrası İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenledi
Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Hamas liderlerinden Salih el-Aruri’yi başkent Beyrut'ta öldürmesinin ardından İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait askeri noktalara düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail'in Cel el-Alem askeri noktasının füzelerle, Merc ve Mitat askeri noktalarının da uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hamas ofisine düzenlenen saldırıda Aruri ile birlikte toplamda 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
Hizbullah saldırı sonrası yaptığı açıklamada, Beyrut'un kalbinde meydana gelen suikastın karşılıksız kalmayacağını belirtmişti.