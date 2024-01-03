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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240103/harvardda-ifade-ozgurlugunu-savunan-rektor-gay-gorevinden-istifa-etti-1079268833.html
Harvard'da 'ifade özgürlüğünü savunan' Rektör Gay, görevinden istifa etti
Harvard'da 'ifade özgürlüğünü savunan' Rektör Gay, görevinden istifa etti
Kampüste düzenlenen İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü"​​​​​​​ kapsamında değerlendirdiği için eleştirilen ve istifa etmesi için üzerinde baskı... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T01:08+0300
2024-01-03T01:08+0300
harvard üniversitesi
harvard
israil- filistin çatışması
kampüs
israil-filistin
israil
israil ordusu
gazze
gazze şeridi
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Yazılı bir açıklamayla istifa eden Gay, üniversitenin son dönemdeki tartışmalardan bağımsız şekilde hedeflerine devam edebilmesi için böyle bir karar aldığını belirtti.Gay, şahsıyla ilgili son dönemde ortaya çıkan tartışmaların kurum olarak Harvard'ı yıpratmaması için görevinden ayrıldığını kaydetti.Açıklamasında Gay, kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterileriyle ilgili tartışmalara ya da sonrasında ABD Kongresinde katıldığı ve antisemitizmin tartışıldığı oturuma ise değinmedi.Gay, "Harvard'ın çıkarına en uygun olan şeyin benim istifam olduğu artık açıktır, öyle ki bundan sonra üniversite bu oldukça zorlu süreci bir kişiden ziyade kuruma odaklanarak yönetebilir" ifadesini kullandı.Ayrıca Gay, kampüste nefret suçlarına yer olmadığını ifade etti.ABD medyasına yansıyan haberlerde ise Gay'in İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesi sonrasında özellikle İsrail yanlısı kesimlerden yoğun tepki aldığı, 5 Aralık 2023'te katıldığı Kongre oturumunda sorulara verdiği yanıtlarla baskının arttığı ve eski rektörün bu süreci "iyi yönetemediği" yorumları öne çıkarıldı.Gay hakkında son bir hafta içinde "önceki bazı akademik çalışmalarında intihal yaptığı" yönündeki iddialar ABD medyasına yansımıştı. Cumhuriyetçi Kongre üyesinden 'zafer' paylaşımıÖte yandan Kongredeki oturumda eski Harvard Rektörünü sert sözlerle eleştiren ve kampüste "antisemitik eylemlere izin verdiği" iddiasıyla Gay'i suçlayan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik, konuyla ilgili X hesabından paylaşımda bulundu.Stefanik, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill'in ardından Harvard Rektörünün de istifasına atfen, "Şimdi iki etti. Antisemitik ve intihalci rektörün bu geç kalmış mecburi istifasının, herhangi bir üniversite tarihindeki en büyük skandalın sadece başlangıcı olduğunu Harvard da biliyor" yorumunu yaptı.Daha önce de Gay'i istifaya çağıran Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Stefanik'in bu paylaşımı, eski rektör üzerinde kurulan baskının Kongredeki en belirgin örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Harvard Üniversitesi Rektörü Gay istifaya zorlanmıştıABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair ifade vermeye çağrılmıştı.Üç rektör, saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, antisemitizmle birlikte Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti.Üç isim de İsrail'e tepki gösterilerini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi nedeniyle yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, baskıların ardından istifa etmişti.Harvard Üniversitesi yönetimi de Rektör Gay'in, ABD Kongresinde antisemitizmle ilgili oturumda yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere rağmen görevinde kalacağını duyurmuştu.MIT Rektörü Kornbluth ise istifaya zorlansa da görevini sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221217/claudine-gay-harvard-universitesinin-ilk-siyah-rektoru-oldu-1064692153.html
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Harvard'da 'ifade özgürlüğünü savunan' Rektör Gay, görevinden istifa etti

01:08 03.01.2024
© Fotoğraf : Twitter / Harvard UniversityHarvard Üniversitesi'nde rektör olarak seçilen Claudine Gay, üniversite tarihinin ilk siyah rektörü oldu.
Harvard Üniversitesi'nde rektör olarak seçilen Claudine Gay, üniversite tarihinin ilk siyah rektörü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© Fotoğraf : Twitter / Harvard University
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Kampüste düzenlenen İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü"​​​​​​​ kapsamında değerlendirdiği için eleştirilen ve istifa etmesi için üzerinde baskı kurulan Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, "hakkındaki kişisel tartışmaların üniversiteye zarar vermemesi için" görevinden ayrıldığını açıkladı.
Yazılı bir açıklamayla istifa eden Gay, üniversitenin son dönemdeki tartışmalardan bağımsız şekilde hedeflerine devam edebilmesi için böyle bir karar aldığını belirtti.
Gay, şahsıyla ilgili son dönemde ortaya çıkan tartışmaların kurum olarak Harvard'ı yıpratmaması için görevinden ayrıldığını kaydetti.
Açıklamasında Gay, kampüste düzenlenen Filistin'e destek gösterileriyle ilgili tartışmalara ya da sonrasında ABD Kongresinde katıldığı ve antisemitizmin tartışıldığı oturuma ise değinmedi.
Gay, "Harvard'ın çıkarına en uygun olan şeyin benim istifam olduğu artık açıktır, öyle ki bundan sonra üniversite bu oldukça zorlu süreci bir kişiden ziyade kuruma odaklanarak yönetebilir" ifadesini kullandı.
Ayrıca Gay, kampüste nefret suçlarına yer olmadığını ifade etti.
ABD medyasına yansıyan haberlerde ise Gay'in İsrail'e tepki gösterilerini "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesi sonrasında özellikle İsrail yanlısı kesimlerden yoğun tepki aldığı, 5 Aralık 2023'te katıldığı Kongre oturumunda sorulara verdiği yanıtlarla baskının arttığı ve eski rektörün bu süreci "iyi yönetemediği" yorumları öne çıkarıldı.
Gay hakkında son bir hafta içinde "önceki bazı akademik çalışmalarında intihal yaptığı" yönündeki iddialar ABD medyasına yansımıştı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesinden 'zafer' paylaşımı

Öte yandan Kongredeki oturumda eski Harvard Rektörünü sert sözlerle eleştiren ve kampüste "antisemitik eylemlere izin verdiği" iddiasıyla Gay'i suçlayan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik, konuyla ilgili X hesabından paylaşımda bulundu.
Stefanik, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill'in ardından Harvard Rektörünün de istifasına atfen, "Şimdi iki etti. Antisemitik ve intihalci rektörün bu geç kalmış mecburi istifasının, herhangi bir üniversite tarihindeki en büyük skandalın sadece başlangıcı olduğunu Harvard da biliyor" yorumunu yaptı.
Daha önce de Gay'i istifaya çağıran Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Stefanik'in bu paylaşımı, eski rektör üzerinde kurulan baskının Kongredeki en belirgin örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Harvard Üniversitesi Rektörü Gay istifaya zorlanmıştı

ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık'ta düzenlenen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturum kapsamında, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay, Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüsünde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair ifade vermeye çağrılmıştı.
Üç rektör, saatler boyunca antisemitizmle ilgili konularda öğrencilere yönelik disiplin faaliyetlerine, üniversitelerin nasıl farklı görüşleri temsil ettiğine ve kampüsteki güvenliğe ilişkin soruları yanıtlamıştı.
Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, antisemitizmle birlikte Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti.
Üç isim de İsrail'e tepki gösterilerini, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesi nedeniyle yoğun eleştiri ve baskıyla karşı karşıya kalarak istifa etmeye zorlanmıştı.
Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Magill, baskıların ardından istifa etmişti.
Harvard Üniversitesi yönetimi de Rektör Gay'in, ABD Kongresinde antisemitizmle ilgili oturumda yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı tepkilere rağmen görevinde kalacağını duyurmuştu.
MIT Rektörü Kornbluth ise istifaya zorlansa da görevini sürdürüyor.
Harvard Üniversitesi'nde rektör olarak seçilen Claudine Gay, üniversite tarihinin ilk siyah rektörü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
YAŞAM
Claudine Gay, Harvard Üniversitesi'nin ilk siyah rektörü oldu
17 Aralık 2022, 05:32
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