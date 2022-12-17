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https://sputniknews.com.tr/20221217/claudine-gay-harvard-universitesinin-ilk-siyah-rektoru-oldu-1064692153.html
Claudine Gay, Harvard Üniversitesi'nin ilk siyah rektörü oldu
Claudine Gay, Harvard Üniversitesi'nin ilk siyah rektörü oldu
Harvard Üniversitesi'nde rektör olarak seçilen Claudine Gay, üniversite tarihinin ilk siyah rektörü oldu. 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T05:32+0300
2022-12-17T05:32+0300
yaşam
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harvard üniversitesi
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ABD'nin Boston şehrinde bulunan Harvard Üniversitesi'nin 30'uncu rektörü Fen ve Edebiyat Fakültesi Edgerley Ailesi Dekanı Claudine Gay oldu. Gay, üniversitenin 386 yıllık tarihinin ilk siyah rektörü oldu.2006 yılından itibaren sosyal ve ekonomik faktörlerin siyaset katılımını nasıl etkilediğine dair konuları araştırdığı gibi ekonomik eşitsizlik ve yoksulluk konularını da araştıran Gay aynı zamanda Harvard'daki Eşitsizlik Girişimi'nin de kurucu başkanı.Göreve 1 Ocak 2023'te başlayacak Gay, ailesiyle beraber olabilmek için istifa eden Lawrence Bacow'un yerini alacak. Haiti'den gelen bir göçmen ailenin çocuğu olan Gay, Harvard'da siyaset bilimi doktorasını aldıktan sonra 2006 senesinde burada Wilbur A. Cowett Hükümet ve Afrika ve Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü olarak çalışmaya başladı.'Müthiş bir akademik lider'Gazete Duvar'ın aktardığına göre, önceki rektör Bacow, Gay için "Keskin bir zekaya, harika liderlik ve iletişim becerilerine, mükemmel muhakemeye ve Harvard'a iyi hizmet edecek özveriye sahip müthiş bir akademik lider. Belki de en önemlisi, onu tanıyan ve onunla çalışmış herkesin saygısını hak ediyor” dedi.Akademinin dünyaya üstten baktığını ve bölümler arasındaki zayıf işbirliği bulunduğunu belirten Gay, kabul konuşmasında, "'Fildişi kule' fikri, akademi dünyasının geleceği değil, geçmişidir. Biz toplumun dışında değil, onun bir parçası olarak varız. Bu, Harvard'ın dünyaya dahil olma ve dünyaya hizmet etme görevi olduğu anlamına gelir” ifadelerini kullandı.
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harvard, üniversite, harvard üniversitesi, siyah, rektör, ilk, abd
harvard, üniversite, harvard üniversitesi, siyah, rektör, ilk, abd

Claudine Gay, Harvard Üniversitesi'nin ilk siyah rektörü oldu

05:32 17.12.2022
© Fotoğraf : Twitter / Harvard UniversityHarvard Üniversitesi'nde rektör olarak seçilen Claudine Gay, üniversite tarihinin ilk siyah rektörü oldu.
Harvard Üniversitesi'nde rektör olarak seçilen Claudine Gay, üniversite tarihinin ilk siyah rektörü oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2022
© Fotoğraf : Twitter / Harvard University
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Harvard Üniversitesi'nde rektör olarak seçilen Claudine Gay, üniversite tarihinin ilk siyah rektörü oldu.
ABD'nin Boston şehrinde bulunan Harvard Üniversitesi'nin 30'uncu rektörü Fen ve Edebiyat Fakültesi Edgerley Ailesi Dekanı Claudine Gay oldu. Gay, üniversitenin 386 yıllık tarihinin ilk siyah rektörü oldu.
2006 yılından itibaren sosyal ve ekonomik faktörlerin siyaset katılımını nasıl etkilediğine dair konuları araştırdığı gibi ekonomik eşitsizlik ve yoksulluk konularını da araştıran Gay aynı zamanda Harvard'daki Eşitsizlik Girişimi'nin de kurucu başkanı.
Göreve 1 Ocak 2023'te başlayacak Gay, ailesiyle beraber olabilmek için istifa eden Lawrence Bacow'un yerini alacak. Haiti'den gelen bir göçmen ailenin çocuğu olan Gay, Harvard'da siyaset bilimi doktorasını aldıktan sonra 2006 senesinde burada Wilbur A. Cowett Hükümet ve Afrika ve Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü olarak çalışmaya başladı.

'Müthiş bir akademik lider'

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, önceki rektör Bacow, Gay için "Keskin bir zekaya, harika liderlik ve iletişim becerilerine, mükemmel muhakemeye ve Harvard'a iyi hizmet edecek özveriye sahip müthiş bir akademik lider. Belki de en önemlisi, onu tanıyan ve onunla çalışmış herkesin saygısını hak ediyor” dedi.
Akademinin dünyaya üstten baktığını ve bölümler arasındaki zayıf işbirliği bulunduğunu belirten Gay, kabul konuşmasında, "'Fildişi kule' fikri, akademi dünyasının geleceği değil, geçmişidir. Biz toplumun dışında değil, onun bir parçası olarak varız. Bu, Harvard'ın dünyaya dahil olma ve dünyaya hizmet etme görevi olduğu anlamına gelir” ifadelerini kullandı.
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