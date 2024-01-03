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Galatasaray'a şampiyonluk yolunda kötü haber: Takımın yıldızları birer birer ayrılabilir
Galatasaray'a şampiyonluk yolunda kötü haber: Takımın yıldızları birer birer ayrılabilir
Galatasaray'da devre arasında birçok ayrılık yaşabilir. Hakim Ziyech'in takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan gelen... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T08:35+0300
2024-01-03T08:35+0300
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futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
transfer yasağı
mauro icardi
zaha
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Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet haline giren Galatasaray'da iç transfer gündemi bir hayli yoğun. Hakim Ziyech ile yolları kesin olarak ayırmaya karar veren sarı-kırmızılılarda topun ağzında Zaha var.Milliyet'te yer alan habere göre, Zaha'ya ödenen 4.3 milyon euro garanti ücret Galatasaray yönetimini bir hayli zorlamaya başladı. Şampiyonluk yolunda maaşları günü gününe yatırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Zaha'nın giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu durumun diğer futbolculara yansımasını istemeyen Dursun Özbek yönetimi, Zaha'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Sezon başında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Wilfried Zaha'yı büyük uğraşlar sonucunda renklerine bağlamayı başarmıştı.Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklifDiğer yandan Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi istiyor. Suudi Arabistan Ligi'nin en önemli iki kulübü olan Al Ahli ve Al Ittihad, Icardi transferi için adeta birbirleriyle yarışıyor. Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi için Suudi Arabistan kulüpleri bonuslar hariç 25 milyon euro ödemeye hazır. Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için devre arası hareketli geçecek.
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euro, euro/tl, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı, mauro icardi, zaha, wilfried zaha, galatasaray, galatasaray sk, hakim ziyech
euro, euro/tl, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı, mauro icardi, zaha, wilfried zaha, galatasaray, galatasaray sk, hakim ziyech

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda kötü haber: Takımın yıldızları birer birer ayrılabilir

08:35 03.01.2024
© SAMET YALÇIN-AW103714dzeko, icardi
dzeko, icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
© SAMET YALÇIN-AW103714
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Galatasaray'da devre arasında birçok ayrılık yaşabilir. Hakim Ziyech'in takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan gelen teklifler yönetimin keyfini kaçırmıştı. Şimdi de Zaha için ortaya flaş bir iddia atıldı.
Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet haline giren Galatasaray'da iç transfer gündemi bir hayli yoğun. Hakim Ziyech ile yolları kesin olarak ayırmaya karar veren sarı-kırmızılılarda topun ağzında Zaha var.
Milliyet'te yer alan habere göre, Zaha'ya ödenen 4.3 milyon euro garanti ücret Galatasaray yönetimini bir hayli zorlamaya başladı. Şampiyonluk yolunda maaşları günü gününe yatırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Zaha'nın giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu durumun diğer futbolculara yansımasını istemeyen Dursun Özbek yönetimi, Zaha'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Sezon başında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Wilfried Zaha'yı büyük uğraşlar sonucunda renklerine bağlamayı başarmıştı.

Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklif

Diğer yandan Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi istiyor. Suudi Arabistan Ligi'nin en önemli iki kulübü olan Al Ahli ve Al Ittihad, Icardi transferi için adeta birbirleriyle yarışıyor. Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi için Suudi Arabistan kulüpleri bonuslar hariç 25 milyon euro ödemeye hazır. Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için devre arası hareketli geçecek.
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