https://sputniknews.com.tr/20240103/galatasaraya-sampiyonluk-yolunda-kotu-haber-takimin-yildizlari-birer-birer-ayrilabilir-1079273630.html

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda kötü haber: Takımın yıldızları birer birer ayrılabilir

Galatasaray'a şampiyonluk yolunda kötü haber: Takımın yıldızları birer birer ayrılabilir

Galatasaray'da devre arasında birçok ayrılık yaşabilir. Hakim Ziyech'in takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Icardi'ye Suudi Arabistan'dan gelen... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T08:35+0300

2024-01-03T08:35+0300

2024-01-03T08:35+0300

spor

euro

euro/tl

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

transfer yasağı

mauro icardi

zaha

wilfried zaha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/16/1078714022_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7aafc8a53cff949b0105101da4e32b97.jpg

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabet haline giren Galatasaray'da iç transfer gündemi bir hayli yoğun. Hakim Ziyech ile yolları kesin olarak ayırmaya karar veren sarı-kırmızılılarda topun ağzında Zaha var.Milliyet'te yer alan habere göre, Zaha'ya ödenen 4.3 milyon euro garanti ücret Galatasaray yönetimini bir hayli zorlamaya başladı. Şampiyonluk yolunda maaşları günü gününe yatırmak isteyen sarı-kırmızılılar, Zaha'nın giderlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu durumun diğer futbolculara yansımasını istemeyen Dursun Özbek yönetimi, Zaha'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Sezon başında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Wilfried Zaha'yı büyük uğraşlar sonucunda renklerine bağlamayı başarmıştı.Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklifDiğer yandan Al Ahli ve Al Ittihad, Mauro Icardi'yi istiyor. Suudi Arabistan Ligi'nin en önemli iki kulübü olan Al Ahli ve Al Ittihad, Icardi transferi için adeta birbirleriyle yarışıyor. Galatasaray'dan yıllık 7 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi için Suudi Arabistan kulüpleri bonuslar hariç 25 milyon euro ödemeye hazır. Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için devre arası hareketli geçecek.

https://sputniknews.com.tr/20240102/tffden-ertelenen-super-kupa-maci-ile-ilgili-aciklama-1079262117.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

euro, euro/tl, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, transfer yasağı, mauro icardi, zaha, wilfried zaha, galatasaray, galatasaray sk, hakim ziyech