https://sputniknews.com.tr/20240103/fransa-nijerdeki-misyonunun-suresiz-olarak-kapatildigini-resmen-duyurdu-1079289545.html
Fransa, Nijer'deki misyonunun süresiz olarak kapatıldığını resmen duyurdu
Fransa, Nijer'deki misyonunun süresiz olarak kapatıldığını resmen duyurdu
Fransa Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransız Büyükelçiliği'nin süresiz olarak kapalı kalacağını duyurdu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T14:03+0300
2024-01-03T14:03+0300
2024-01-03T14:03+0300
dünya
fransa
nijer
büyükelçilik
fransa dışişleri bakanlığı
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Ağustos ayında, Nijer'deki Fransız karşıtı gösterilerin bir sonucu olarak Nijer yetkilileri Fransız Büyükelçisi'nin ülkeden sınır dışı edildiğini ve Fransa ile yapılan askeri anlaşmaların iptal edildiğini duyurmuştu.Bakanlık kapatma gerekçelerini şu şekilde sıraladı:Açıklamaya göre Nijer Büyükelçiliği'nin faaliyetleri artık Paris'ten yürütülecek.Ayrıca, diplomatik elçilerin Nijer'deki Fransız vatandaşlarıyla bağlantılarını sürdüreceği ve yerel topluluklara yardım etmek için insani alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına mali destek sağlayacağı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/fransa-nijerdeki-buyukelciligini-kapatacak-1078712472.html
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fransa, nijer, büyükelçilik, fransa dışişleri bakanlığı
fransa, nijer, büyükelçilik, fransa dışişleri bakanlığı
Fransa, Nijer'deki misyonunun süresiz olarak kapatıldığını resmen duyurdu
Fransa Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransız Büyükelçiliği'nin süresiz olarak kapalı kalacağını duyurdu.
Ağustos ayında, Nijer'deki Fransız karşıtı gösterilerin bir sonucu olarak Nijer yetkilileri Fransız Büyükelçisi'nin ülkeden sınır dışı edildiğini ve Fransa ile yapılan askeri anlaşmaların iptal edildiğini duyurmuştu.
Bakanlık kapatma gerekçelerini şu şekilde sıraladı:
Geçtiğimiz beş ay boyunca büyükelçiliğimiz, işini yapmasını imkansız hale getiren büyükelçiliğin etrafının ablukaya alınması, çalışanların hareketlerine getirilen kısıtlamalar ve Nijer'e gelmesi gereken tüm diplomatik personelin geri çevrilmesi gibi büyük engellere maruz kalmıştır.
Açıklamaya göre Nijer Büyükelçiliği'nin faaliyetleri artık Paris'ten yürütülecek.
Ayrıca, diplomatik elçilerin Nijer'deki Fransız vatandaşlarıyla bağlantılarını sürdüreceği ve yerel topluluklara yardım etmek için insani alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına mali destek sağlayacağı belirtildi.