https://sputniknews.com.tr/20240103/fransa-nijerdeki-misyonunun-suresiz-olarak-kapatildigini-resmen-duyurdu-1079289545.html

Fransa, Nijer'deki misyonunun süresiz olarak kapatıldığını resmen duyurdu

Fransa, Nijer'deki misyonunun süresiz olarak kapatıldığını resmen duyurdu

Fransa Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransız Büyükelçiliği'nin süresiz olarak kapalı kalacağını duyurdu. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T14:03+0300

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2024-01-03T14:03+0300

dünya

fransa

nijer

büyükelçilik

fransa dışişleri bakanlığı

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Ağustos ayında, Nijer'deki Fransız karşıtı gösterilerin bir sonucu olarak Nijer yetkilileri Fransız Büyükelçisi'nin ülkeden sınır dışı edildiğini ve Fransa ile yapılan askeri anlaşmaların iptal edildiğini duyurmuştu.Bakanlık kapatma gerekçelerini şu şekilde sıraladı:Açıklamaya göre Nijer Büyükelçiliği'nin faaliyetleri artık Paris'ten yürütülecek.Ayrıca, diplomatik elçilerin Nijer'deki Fransız vatandaşlarıyla bağlantılarını sürdüreceği ve yerel topluluklara yardım etmek için insani alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına mali destek sağlayacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231222/fransa-nijerdeki-buyukelciligini-kapatacak-1078712472.html

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