https://sputniknews.com.tr/20240103/endonezya-fransiz-mirage-alimindan-vazgecti-elindeki-rus-jetleri-modernize-edecek-1079305312.html
Endonezya Fransız Mirage alımından vazgeçti, elindeki Rus jetleri modernize edecek
Endonezya Fransız Mirage alımından vazgeçti, elindeki Rus jetleri modernize edecek
Endonezya Savunma Bakanlığı, ülke hükümetinin kısıtlı finansman nedeniyle Fransa’dan 12 adet Mirage 2000-5 savaş uçağını satın alma planını askıya aldığını... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T21:58+0300
2024-01-03T21:58+0300
2024-01-03T21:58+0300
dünya
mirage 2000-5
endonezya
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jet
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Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Danil Anzar Simanjuntak, yerel medyaya açıklamasında, “Hükümet, Mirage uçaklarının alımını askıya aldı. Çünkü mali imkanlarımız şu anda bu alım için müsait değil. Bunun yerine mevcut Sukhoi ve F-16 modernizasyonu sipariş edilecek” ifadesini kullandı.Yetkili, 12 adet Fransız uçağının alımını askıya alma kararının Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından alındığını kaydetti.Endonezya, bir yıl önce Fransa’dan yaklaşık 802 milyon dolar değerinde Mirage 2000-5 savaş uçaklarının alımıyla ilgili CSG savunma şirketiyle bir sözleşme imzalamıştı. Bu ikinci el uçaklar, 2022’de yaklaşık 8 milyar dolara karşılık sipariş edilen 42 adet Rafale uçağı gelinceye kadar kullanılacaktı. Lakin bu plan ülkede şiddetli eleştirilere yol açmıştı.Endonezya’nın elinde Su-30MK2 ve Su-27SKM dahil 10 adet Rusya yapımı savaş uçakları bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240103/rusya-savunma-bakanligi-248-rus-asker-ukrayna-esaretinden-kurtarilarak-rusyaya-getirildi-1079302228.html
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mirage 2000-5, endonezya, fransa, jet, rusya
mirage 2000-5, endonezya, fransa, jet, rusya
Endonezya Fransız Mirage alımından vazgeçti, elindeki Rus jetleri modernize edecek
Endonezya Savunma Bakanlığı, ülke hükümetinin kısıtlı finansman nedeniyle Fransa’dan 12 adet Mirage 2000-5 savaş uçağını satın alma planını askıya aldığını, bunun yerine ülkenin sahip olduğu Rus Sukhoi ve ABD yapımı F-16 jetlerinin modernize edileceğini belirtti.
Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Danil Anzar Simanjuntak, yerel medyaya açıklamasında, “Hükümet, Mirage uçaklarının alımını askıya aldı. Çünkü mali imkanlarımız şu anda bu alım için müsait değil. Bunun yerine mevcut Sukhoi ve F-16 modernizasyonu sipariş edilecek” ifadesini kullandı.
Yetkili, 12 adet Fransız uçağının alımını askıya alma kararının Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından alındığını kaydetti.
Endonezya, bir yıl önce Fransa’dan yaklaşık 802 milyon dolar değerinde Mirage 2000-5 savaş uçaklarının alımıyla ilgili CSG savunma şirketiyle bir sözleşme imzalamıştı. Bu ikinci el uçaklar, 2022’de yaklaşık 8 milyar dolara karşılık sipariş edilen 42 adet Rafale uçağı gelinceye kadar kullanılacaktı. Lakin bu plan ülkede şiddetli eleştirilere yol açmıştı.
Endonezya’nın elinde Su-30MK2 ve Su-27SKM dahil 10 adet Rusya yapımı savaş uçakları bulunuyor.