https://sputniknews.com.tr/20240103/cumhurbaskani-erdogandan-irandaki-teror-saldirilarina-iliskin-aciklama-1079298699.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T17:33+0300
2024-01-03T17:33+0300
2024-01-03T18:00+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
iran
terör saldırısı
kirman
türkiye dışişleri bakanlığı
türkiye cumhuriyeti dışişleri bakanlığı
kınama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki terör saldırılarına dair sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini iletti.Erdoğan mesajında şunları kaydetti:Dışişleri Bakanlığı'ndan kınamaTürkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin bir mesaj yayımladı.Mesajda şu cümleler kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20240103/iranda-patlama-1079292328.html
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recep tayyip erdoğan, iran, terör saldırısı, kirman, türkiye dışişleri bakanlığı, türkiye cumhuriyeti dışişleri bakanlığı, kınama
recep tayyip erdoğan, iran, terör saldırısı, kirman, türkiye dışişleri bakanlığı, türkiye cumhuriyeti dışişleri bakanlığı, kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin açıklama
17:33 03.01.2024 (güncellendi: 18:00 03.01.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki terör saldırılarına dair sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerini iletti.
Erdoğan mesajında şunları kaydetti:
İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin bir mesaj yayımladı.
Mesajda şu cümleler kaydedildi:
İran’ın Kirman şehrinde düzenlenen terör eylemi sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana geldiği üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; dost ve kardeş İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.