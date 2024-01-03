https://sputniknews.com.tr/20240103/cevdet-yilmaz-aylik-bazda-enflasyondaki-dususun-temmuz-ayindan-bu-yana-devam-ettigi-gorulmektedir-1079302602.html

Cevdet Yılmaz: Aylık bazda enflasyondaki düşüşün, temmuz ayından bu yana devam ettiği görülmektedir

Cevdet Yılmaz: Aylık bazda enflasyondaki düşüşün, temmuz ayından bu yana devam ettiği görülmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün, temmuz ayından bu yana devam ettiğini... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T19:36+0300

2024-01-03T19:36+0300

2024-01-03T19:36+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

enflasyon

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

orta vadeli program (ovp)

orta vadeli program

orta vadeli ekonomik programı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından bugün açıklanan Aralık 2023 dönemi enflasyon rakamlarını değerlendirdi.Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) değişimin 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 64,77 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Yılmaz, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde, Orta Vadeli Program'daki (OVP) yıl sonu öngörülerinin de altında kalmayı başardıklarını vurguladı.Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede uyguladıkları para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün, temmuz ayından bu yana devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230403/bakan-nebatiden-enflasyon-aciklamasi-kolayciliga-dusmeden-vatandas-odakli-bir-surec-yonetiyoruz-1069093141.html

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cevdet yılmaz, enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), orta vadeli program (ovp), orta vadeli program, orta vadeli ekonomik programı