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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Kolaycılığa düşmeden, vatandaş odaklı bir süreç yönetiyoruz
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Kolaycılığa düşmeden, vatandaş odaklı bir süreç yönetiyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T11:23+0300
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ekonomi
nureddin nebati
enflasyon
ekonomi
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Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '2022 yılını, üst üste gelen ve çok boyutlu küresel krizlerin gölgesinde, maalesef yüksek enflasyon baskısıyla' geçirdiklerini vurguladı.Yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin farkında olduklarının altını çizen Nebati, bu sebeple enflasyonla mücadeleden hiçbir şekilde taviz vermediklerini ifade etti.Nebati, bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösterdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:
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nureddin nebati, enflasyon, ekonomi, tüketici, faiz
nureddin nebati, enflasyon, ekonomi, tüketici, faiz

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Kolaycılığa düşmeden, vatandaş odaklı bir süreç yönetiyoruz

11:23 03.04.2023 (güncellendi: 11:31 03.04.2023)
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - ŞİNASİ İNANHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - ŞİNASİ İNAN
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, '2022 yılını, üst üste gelen ve çok boyutlu küresel krizlerin gölgesinde, maalesef yüksek enflasyon baskısıyla' geçirdiklerini vurguladı.
Yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin farkında olduklarının altını çizen Nebati, bu sebeple enflasyonla mücadeleden hiçbir şekilde taviz vermediklerini ifade etti.
Nebati, bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösterdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:
"Enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz. Nitekim, küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı ekim ayında yüzde 85'lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir. Ancak asıl önemlisi, Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Ekonomimiz, dinamik yapısını, üretim artışlarını ve büyüme trendini enflasyonla mücadeleye kurban etmemiştir. Bizler, asla kolaycılığa kaçmadan yüzeysel çözüm önerilerine kulak asmıyor, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerliyoruz. Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
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