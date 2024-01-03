https://sputniknews.com.tr/20240103/cekyanin-rusya-buyukelciligi-onunde-bir-kisi-kendini-yakmakla-tehdit-ediyor-1079304356.html
Çekya’nın Rusya Büyükelçiliği önünde kendini yakmakla tehdit eden kişi gözaltına alındı
Çekya’nın Rusya Büyükelçiliği önünde kendini yakmakla tehdit eden kişi gözaltına alındı
Çekya polisi, Rus Büyükelçiliği önünde üzerine yakıcı madde dökerek kendini yakmakla tehdit eden kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T20:34+0300
2024-01-03T20:34+0300
2024-01-03T21:03+0300
çekya
dünya
avrupa
rusya
çekya’nın rusya büyükelçiliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/02/1044407312_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7948bdc6da9f96a9a16c74a7b7300a5e.jpg
Çekya polisi, Rus Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz bir kişinin üzerine yakıcı madde dökerek elinde çakmak tuttuğunu ve polisle konuşmayı reddettiğini belirtti. Çekya polisi, X sosyal medya paylaşımında, “Halihazırda Rusya Büyükelçiliği önünde çalışıyoruz. Kimliği belirsiz bir kişi iletişime geçmeyi reddediyor. Olay yerine müzakerecileri gönderiyoruz” açıklamasında bulundu.‘Kendini yakmakla tehdit eden adam gözaltına alındı’Çekya polisi, Rusya’nın Prag Büyükelçiliği önünde üzerine yakıcı madde dökerek kendini yakmakla tehdit eden adamın gözaltına alındığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231221/pragda-bir-okula-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1078693653.html
çekya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/02/1044407312_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_26b1abbcec951c692971672f433d2421.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çekya, avrupa, rusya, çekya’nın rusya büyükelçiliği
çekya, avrupa, rusya, çekya’nın rusya büyükelçiliği
Çekya’nın Rusya Büyükelçiliği önünde kendini yakmakla tehdit eden kişi gözaltına alındı
20:34 03.01.2024 (güncellendi: 21:03 03.01.2024)
Çekya polisi, Rus Büyükelçiliği önünde üzerine yakıcı madde dökerek kendini yakmakla tehdit eden kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Çekya polisi, Rus Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz bir kişinin üzerine yakıcı madde dökerek elinde çakmak tuttuğunu ve polisle konuşmayı reddettiğini belirtti.
Çekya polisi, X sosyal medya paylaşımında, “Halihazırda Rusya Büyükelçiliği önünde çalışıyoruz. Kimliği belirsiz bir kişi iletişime geçmeyi reddediyor. Olay yerine müzakerecileri gönderiyoruz” açıklamasında bulundu.
‘Kendini yakmakla tehdit eden adam gözaltına alındı’
Çekya polisi, Rusya’nın Prag Büyükelçiliği önünde üzerine yakıcı madde dökerek kendini yakmakla tehdit eden adamın gözaltına alındığını bildirdi
.