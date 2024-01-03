https://sputniknews.com.tr/20240103/cekyanin-rusya-buyukelciligi-onunde-bir-kisi-kendini-yakmakla-tehdit-ediyor-1079304356.html

Çekya’nın Rusya Büyükelçiliği önünde kendini yakmakla tehdit eden kişi gözaltına alındı

Çekya’nın Rusya Büyükelçiliği önünde kendini yakmakla tehdit eden kişi gözaltına alındı

Çekya polisi, Rus Büyükelçiliği önünde üzerine yakıcı madde dökerek kendini yakmakla tehdit eden kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T20:34+0300

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çekya’nın rusya büyükelçiliği

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Çekya polisi, Rus Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz bir kişinin üzerine yakıcı madde dökerek elinde çakmak tuttuğunu ve polisle konuşmayı reddettiğini belirtti. Çekya polisi, X sosyal medya paylaşımında, “Halihazırda Rusya Büyükelçiliği önünde çalışıyoruz. Kimliği belirsiz bir kişi iletişime geçmeyi reddediyor. Olay yerine müzakerecileri gönderiyoruz” açıklamasında bulundu.‘Kendini yakmakla tehdit eden adam gözaltına alındı’Çekya polisi, Rusya’nın Prag Büyükelçiliği önünde üzerine yakıcı madde dökerek kendini yakmakla tehdit eden adamın gözaltına alındığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231221/pragda-bir-okula-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1078693653.html

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çekya, avrupa, rusya, çekya’nın rusya büyükelçiliği