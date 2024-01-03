https://sputniknews.com.tr/20240103/bu-yil-rus-donanmasina-ilk-olarak-burya-fuze-gemisi-ve-kronstadt-denizaltisi-katilacak-1079298047.html

Bu yıl Rus Donanması’na ilk olarak ‘Burya’ füze gemisi ve ‘Kronştadt’ denizaltısı katılacak

Bu yıl Rus Donanması’na ilk olarak ‘Burya’ füze gemisi ve ‘Kronştadt’ denizaltısı katılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, 2024’te Rus Donanması’na ilk sırada ‘Burya’ küçük füze gemisinin ve ‘Kronştadt’ denizaltısının katılacağını bildirdi. 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T17:18+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Dairesi tarafından yapılan açıklamada Rus Donanması’nın bu yıl da güçlendirilmeye devam edileceği vurgulandı.Açıklamada, “Rus Donanması 2024 yılında planlı bir şekilde güçlenmeye devam edecek. Donanma saflarına ilk olarak, 2023 yılında Baltık Denizi'nde test programı tamamlanan ‘Burya’ küçük füze gemisi ve ‘Kronştadt’ denizaltısı katılacak” ifadelerine yer verildi.Pasifik, Baltık ve Karadeniz filolarının birkaç küçük füze gemisi ve devriye gemisinin yanı sıra mayın tarama gemileriyle de güçlendirileceğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca ‘Yasen-M’ projesi kapsamında Kuzey Filosunun denizaltı kuvvetlerine yönelik geliştirilen ‘Arhangelsk’ nükleer denizaltı füze kruvazöründe de devlet testleri tamamladığında bayrak çekme töreni yapılacağı vurgulandı.Bakanlık, bu yıl içinde ayrıca Borey-A projesi çerçevesinde geliştirilen 4. nesil 'Knyaz Pojarskiy' adlı Rus nükleer denizaltısının, Proje 22350 kapsamında üretilen dördüncü fırkateyn Amiral İsakov’un ve Proje 20385 korveti Provornıy’ın da suya indirileceği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, bununla birlikte Proje 12700 kapsamındaki deniz mayın tarama gemilerinin, Proje 22800 ve 21631 kapsamındaki küçük füze gemilerinin, devriye gemileri ile Proje 636.3 kapsamındaki Yakutsk denizaltısının yanı sıra diğer gemi, bot ve lojistik destek gemilerinin suya indirilmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231221/rus-donanmasina-katilan-iki-nukleer-denizalti-krasnoyarsk-ve-imparator-iii-alexander---1078695303.html

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